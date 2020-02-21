МИД Венгрии жестко отчитал Украину в ООН

21.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Официальный Киев нарушает права 150-ти тысяч венгров, исторически проживающих на территории Закарпатья. Свою борьбу с нацменьшинствами украинская власть пытается оправдать «агрессией» на востоке, что недопустимо.

Об этом, выступая на заседании Генассамблеи ООН, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня 150 тысяч аргументов. Что это такое? Это количество венгров, которые проживают на западе Украины… Эти венгры, которые проживают на западе Украины, хотели бы сохранить свою национальную самобытность, язык и культуру. Так, как это гарантирует международное право, о котором мы постоянно говорим, когда поднимаем подобного рода проблемы…

Венгры на западе Украины как раз и есть коренное население, они проживают на этих территориях уже более тысячи лет. К сожалению, когда у власти пребывал предыдущий президент и был предыдущий состав парламента, были приняты законы, которые нарушали и умаляли международно признанные права венгров, проживающих на западе Украины.

Совершенно очевидно, мы хорошо осознаем серьезность того, что происходило и происходит на востоке Украины и в Крыму, мы хорошо осознаем, какие потери несет Украина. И я полагаю, мы доказали нашу солидарность как никто.

Но невозможно оправдать нарушение одного международного положения тем, что в другом районе страны нарушаются другие международные положения», – заявил Сийярто.