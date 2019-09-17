МИД Зеленского: Весь мир уже не с Украиной

17.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина наблюдает все больше сигналов Запада, свидетельствующих о готовности снизить давление на Россию, начавшееся после событий в Крыму и на Донбассе в 2014 году.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наблюдая, как отваливаются санкции за санкциями – не те, где написаны слово «санкция», а то, что мы понимаем под пакетом давления на Россию.

Ну, например, их приглашают за стол G7 – это звоночек для нас? Звоночек. Они делегацию приглашают в ПАСЕ назад, мы видим, как потянулись лидеры в Москву, мы видим, как кто-то приглашает на танец, на свадьбу Путина и считает, что все нормально.

Понемногу весь этот комплект сочувствия к нам и давления на Россию, мы видим, как понемногу расслабляется, все больше компаний говорят о том, что «Северный поток» – это исключительно экономический проект, давайте будем умными, мы все хотим заработать и так далее.

На каком-то этапе мы должны иметь смелость понять, что за нами не так много партнеров», – заявил Пристайко.