МИДу России предложено нанимать адвокатов в Бразилии для защиты жертв бандеровцев на Украине

Владимир Гладков.  
09.07.2023 21:02
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политические репрессии, Права человека, Преследования журналистов, Россия, Украина


Поскольку среди политических заключённых Украины многие являются представителями коммунистических организаций и партий, для защиты узников Москва должна подключить левые силы в дальнем зарубежье.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку среди политических заключённых Украины многие являются представителями коммунистических организаций и партий, для защиты...

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«Нужно привлекать и организации левого коммунистического толка. Мы знаем, что очень большая часть политзаключённых – это представители левых движений: Компартия Украины, Союз левых сил, и так далее. И, на самом деле, представители левых движений на Украине – одни из самых главных целей и жертв украинских репрессий.

Если мы сейчас привлечём Бразилию, в которой левые играют заметную роль, итальянских левых, чтобы они включились в борьбу за освобождение людей, которых преследуют сугубо по политическим соображениям – я думаю, это принесёт эффект», – сказала Шеслер.

Она подчеркнула, что российский МИД должен привлекать к работе адвокатов из дружественных или нейтральных государств.

«Кроме того, нужно заниматься адвокатской поддержкой политзаключённых. В рамках нынешней ситуации оплачивать адвокатов из России невозможно.

Но, если наш МИД озаботится сотрудничеством, например, с правительством Бразилии. И предложит: «Вы же левые, давайте вы каким-то образом организовывать адвокатскую защиту левых на Украине».

И это всё приобретёт совсем другой уровень международной поддержки. И Украина будет вынуждена ввести в какие-то границы в уровень политических репрессий. Потому что сейчас политические заключённые совершенно бесправны и беззащитны», – подытожила общественница.

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