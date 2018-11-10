//exit;
10.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Украина
Просмотров:

Миф о «сильнейшей армии Европы» с треском провалился

Раздуваемый властями Украины миф о «сильнейшей армии Европы» с треском провалился – об этом свидетельствуют крайне низкие показатели осеннего призыва в ряды ВСУ.

Такое мнение «ПолитНавигатору» выразил украинский политолог Павел Рудяков, комментируя данные главы Киевского военного комиссариата Сергея Клявлина о том, что явка призывников по состоянию на 5 ноября составила всего 8%, от призыва уклоняются более 23400 человек.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Молодежь не желает даже на короткий срок связываться с армией. Основная причина этого – участие ВСУ в конфликте на Донбассе. Соответственно, служба в армии сейчас подразумевает риск быть раненым, покалеченным или убитым. Хотя на разных уровнях, в том числе главнокомандующим, заявлялось, что призывники не будут отправляться в зону конфликта, все эти заявления люди воспринимают с большим недоверием, поскольку знают, что власть ведет себя безответственно. Поэтому подробные уверения не считают гарантией того, что призывники не будут отправлены в зону конфликта.

Это один из основных факторов, хотя он и не единственный. В целом на протяжении последних 15-20 лет популярность службы в армии неуклонно падала, равно как и уважение к тем, кто идет служить. Падение ниже критического уровня произошло еще до начала известных событий.

Кроме того, начиная с 2014 года, пошел огромный поток информации о происходящем в армии и на Донбассе из самых разных источников, в том числе и внутри армии, от личного состава, рядовых и младших офицеров. Информации о том, что на самом деле творится в армии за красивой «картинкой», которую пытается создать власть, что там происходит с материально-техническим обеспечением, питанием и пр.

Все это в совокупности заставляет призывников и их семьи искать варианты – как или совсем уклониться от службы в армии или, по крайней мере, затянуть паузу для того, чтобы дождаться окончания конфликта.

Низкая явка на призывные пункты – еще и «заслуга» военкоматов, которые в последние три года стали одними из основных коррупционных структур в ВСУ.  И люди это знают», – сказал Рудяков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть