10.11.2018, Киев, Игорь Петров

Раздуваемый властями Украины миф о «сильнейшей армии Европы» с треском провалился – об этом свидетельствуют крайне низкие показатели осеннего призыва в ряды ВСУ.

Такое мнение «ПолитНавигатору» выразил украинский политолог Павел Рудяков, комментируя данные главы Киевского военного комиссариата Сергея Клявлина о том, что явка призывников по состоянию на 5 ноября составила всего 8%, от призыва уклоняются более 23400 человек.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Молодежь не желает даже на короткий срок связываться с армией. Основная причина этого – участие ВСУ в конфликте на Донбассе. Соответственно, служба в армии сейчас подразумевает риск быть раненым, покалеченным или убитым. Хотя на разных уровнях, в том числе главнокомандующим, заявлялось, что призывники не будут отправляться в зону конфликта, все эти заявления люди воспринимают с большим недоверием, поскольку знают, что власть ведет себя безответственно. Поэтому подробные уверения не считают гарантией того, что призывники не будут отправлены в зону конфликта.

Это один из основных факторов, хотя он и не единственный. В целом на протяжении последних 15-20 лет популярность службы в армии неуклонно падала, равно как и уважение к тем, кто идет служить. Падение ниже критического уровня произошло еще до начала известных событий.

Кроме того, начиная с 2014 года, пошел огромный поток информации о происходящем в армии и на Донбассе из самых разных источников, в том числе и внутри армии, от личного состава, рядовых и младших офицеров. Информации о том, что на самом деле творится в армии за красивой «картинкой», которую пытается создать власть, что там происходит с материально-техническим обеспечением, питанием и пр.

Все это в совокупности заставляет призывников и их семьи искать варианты – как или совсем уклониться от службы в армии или, по крайней мере, затянуть паузу для того, чтобы дождаться окончания конфликта.

Низкая явка на призывные пункты – еще и «заслуга» военкоматов, которые в последние три года стали одними из основных коррупционных структур в ВСУ. И люди это знают», – сказал Рудяков.