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Западная военная промышленность не способна конкурировать с ВПК России, несмотря на введенные против него санкции.

Об этом в интервью британскому аналитику Александру Меркурису заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик, передаёт корреспондент

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«В Центре оборонных и стратегически исследований наконец-то признают всё то, о чём мы все говорили в течение последних двух лет – о неспособности западного ВПК идти в ногу с Россией», – подчеркнул бывший морпех.

«Россия не только приспосабливается и преодолевает санкции с точки зрения экономики, но и производство оружия, техники и боеприпасов расширяется. И оно будет продолжать расширяться. Мы помним все эти истории о том, что они неорганизованные и отсталые, не могут внедрять инновации. Они развеивают все эти мифы», – отметил Берлетик.