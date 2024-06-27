Миф об отсталой России разрушен – американский морпех

Константин Серпилин.  
27.06.2024 09:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1339
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Санкции, Экономика


Западная военная промышленность не способна конкурировать с ВПК России, несмотря на введенные против него санкции.

Об этом в интервью британскому аналитику Александру Меркурису заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик, передаёт корреспондент

Западная военная промышленность не способна конкурировать с ВПК России, несмотря на введенные против него...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В Центре оборонных и стратегически исследований наконец-то признают всё то, о чём мы все говорили в течение последних двух лет – о неспособности западного ВПК идти в ногу с Россией», – подчеркнул бывший морпех.

«Россия не только приспосабливается и преодолевает санкции с точки зрения экономики, но и производство оружия, техники и боеприпасов расширяется. И оно будет продолжать расширяться. Мы помним все эти истории о том, что они неорганизованные и отсталые, не могут внедрять инновации. Они развеивают все эти мифы», – отметил Берлетик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть