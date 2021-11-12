Мифы про «агентов Кремля»: почему в Грузии растоптали флаг России

В грузинском политическом театре абсурда сыгран новый акт – Мишико Саакашвили решил прекратить голодовку. По его словам, принял такое решение он исключительно из уважения к Страсбургскому суду.

Мишико вообще мастер совершать поступки – один глупее другого. Любой нормальный политик должен понимать: если он что-то начинает, то должен это довести до конца. А если он довести это до конца не в состоянии, то, разумеется, и не должен начинать. Но в этом логическом построении все упирается в слово «нормальный».

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Условия, которыми Саакашвили сопроводил свой отказ от голодовки, этот диагноз только подтверждают. Если раньше у него не было квалифицированной медицинской помощи во время голодовки, то теперь для процесса его реабилитации, в Грузии тем более нет условий. К тому же, он не может доверить свою жизнь сотрудникам, которые держат его в условиях «пыток» и ссылается на видеокадры. Остается только выяснить, в чем конкретно заключались «пытки», которым его якобы подвергали? Любой буйно помешанный так же может пожаловаться на своих санитаров, хотя те только исполняют свои служебные обязанности.

«Здесь не существует гарантий безопасности и защиты от психологического давления, что является требованием Страсбургского суда. Я также считаю Горийский госпиталь огромной угрозой, потому что в нескольких километрах от него находятся спецподразделения российской оккупационной армии и спецназа, той России, которая является главным заказчиком моей ликвидации. Прошу консилиум врачей решить, в каких многофункциональных и высокотехнологичных клиниках и при каких условиях я буду проходить период реабилитации после голодовки», – заявил Саакашвили.

Любому даже начинающему психиатру должно быть ясно, что пациент страдает одновременно манией величия и манией преследования. Для спасения себя любимого он готов мобилизовать чуть ли не весь медицинский ресурс планеты, а самое главное – боится в Гори российского спецназа, который все эти годы оказывается тщетно работает «над его ликвидацией». Пока Мишико крушил медицинскую аппаратуру, всех работников медучреждения он называл «агентами Кремля». Очевидно, ему повезло, что эти «агенты» его все же не ликвидировали. Много лет он пытается изобразить Россию своим личным врагом, не понимая всей смехотворности подобных попыток.

Разумеется, Мишико чувствует за спиной поддержку своих хозяев. Выразили свою обеспокоенность ситуацией вокруг Михаила Саакашвили посол США в Грузии Келли Дегнан и посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

«Мы наблюдаем за тем, как соблюдаются права Михаила Саакашвили, как заключенного. Следим за тем, что заявляет народный защитник, сам Михаил Саакашвили после того, как был переведен из тюрьмы в тюремное лечебное учреждение. Мы также видели определенные кадры из его камеры. Все это порождает вопросы, и в этом деле очень важно, чтобы были полностью соблюдены как местное законодательство, таки Европейская конвенция по правам человека», — заявил Карл Харцель.

Из общих фраз и абстрактной обеспокоенности этих господ невозможно понять, какие именно права заключенного Саакашвили нарушаются? А вот специальная пенитенциарная служба публикует кадры, фиксирующие факт физического насилия в отношении сотрудников учреждения и повреждения медицинского оборудования со стороны Михаила Саакашвили. Эти факты защитникам арестанта опровергнуть невозможно.

Прошедшие после тайного проникновения в страну и задержания Саакашвили дни свидетельствуют о том, что реального воздействия на ход событий экс-президент так и не произвел. Его соратники в стране громогласно грозили организацией массовых протестных акций, участие в которых должны были принимать сотни тысяч людей. И сегодня протестные акции организовываются ежедневно, но вместо сотен тысяч собираются сотни, в основном состоящие из активистов «ЕНД». Шуму они производят много, но толка никакого.

Правящая «Грузинская мечта», чувствуя за собой народную поддержку в этом вопросе, позволяет себе проигнорировать требования Запада. Президент Зурабишвили решительно заявила, что о помиловании Саакашвили речи быть не может. Власти абсолютно исключили передачу арестанта Украине. Очевидно, украинским властям нужно было внимательнее следить за своим гражданами, совершающим преступления на чужих территориях. Впрочем, специфика необанедровских властей Украины состоит как раз в том, что эти преступники ходят у них в «главных героях».

Представитель «Грузинской мечты» Бека Давитулиани публично обвинил Келли Дегнан в некомпетентности и лоббировании оппозиции.

«Я не уверен и действительно не думаю, что американский посол более компетентна, чем пенитенциарная система с точки зрения защиты собственного заключенного, где создать ему более безопасные условия. Что поделать, если это американский посол, это же не значит, что она априори права», – сказал Давитулиани.

Посол США в Грузии Келли Дегнан.

А премьер-министр Ираклий Гарибашвили и вовсе заявил журналистам, что не собирается более обсуждать проблемы, связанные с Саакашвили, так как в стране очень много по настоящему серьезных вопросов, требующих своего разрешения.

Ираклий Гарибашвили.

В действиях властей сквозит твердая уверенность в бессилии истеричной и крикливой оппозиции. Максимум на что они способны – устраивать идиотские перфомансы, кажущиеся им высшими достижениями политической мысли. Так сторонники Мишико перед зданием Тбилисского городского суда расстелили на земле российский флаг встали на него ногами, а затем выбросили в мусорную урну. Это был якобы ответ на то, что на стеклянном полу студии первого канала России был изображен грузинский флаг и по нему ходили.

То, что на стеклянном полу телестудии было огромное количество разных картинок до их одноклеточных мозгов не доходит, но это тоже диагноз. Этим существам следует хорошо запомнить расположение мусорных урн, потому что именно там им самое что ни на есть место. И рано или поздно они его там займут.