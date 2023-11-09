Миграционная политика начинает угрожать безопасности РФ – Безпалько

Жители Украины занимают второе место по количеству полученных паспортов России в 2023.

Такие данные опубликовало МВД РФ, передает корреспондент «ПолитНавгиатора».

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Российские паспорта получили 39053 украинцев. Это на 62% меньше, чем в прошлом году.

На первом месте жители Таджикистана. 86 964 таджиков получили гражданство РФ. Это на 17,26% больше, чем в прошлом году. 70% получающих российские паспорта таджиков – молодые мужчины

На третьем месте армяне (17 921), но их число тоже уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 19,04%.

В целом из стран СНГ число получивших гражданство выросло еще только у Туркменистана — 1759 (+13,55%).

Данные статистики прокомментировал политолог-украинист Богдан Беспалько.

«Здесь есть несколько факторов – как стратегического характера, так и тактического. Стратегия выражается в том, что у России нет политики репатриации для возвращения собственно русских людей, тех, кто связывает себя с русским народом, его культурой, Россией как государством. Поэтому любые программы, которые создавались для переселения, не были направлены на русское население на постсоветском пространстве и за рубежом. То есть русские люди должны были конкурировать на общих основаниях с очень мотивированными в отношении переезда жителями Средней Азии. Сейчас люди, которые и хотели бы переехать, сталкиваются с рядом сложностей. Те, кто хотел бы переехать в Россию с Украины, получить здесь гражданство, осесть, физически не могут этого сделать, потому что все границы закрыты. Для того, чтобы попасть на территорию России, необходимо преодолеть очень большой путь. Например, мои знакомые беженцы попали в Россию через Польшу. Можно это сделать через территорию Калининградской области, но все равно это технически очень сложно, учитывая тот факт, что мужчин не выпускают за территорию Украины, рассматривая их как мобилизационный ресурс», – отметил он.

По словам эксперта, у таджиков такой сложности нет, потому что нет войны, границы открыты, въезд безвизовый, существует большое количество перевозчиков. Это обуславливает то, что они сюда приезжают в массовом порядке. Также стратегическим является то, что Таджикистан – одна из самых бедных стран постсоветского пространства, граждане которой мотивированы уезжать, потому что там очень низкие зарплаты, большая безработица, высокий уровень коррупции. Россия наиболее подходящая в этом отношении страна. Там много денег, всегда нужна какая-то рабочая сила, туда легко добраться.

«Проблема с гражданством усугубляется тем, что существует коррупционная составляющая, в рамках которой строительно-промышленные лоббисты стараются завести как можно большее количество мигрантов. Если у жителей Киргизии есть преимущество членов ЕАЭС, в рамках которого они могут въезжать на территорию России без визы и оформления патента, то у граждан Таджикистана такой опции нет. Поэтому они стремятся, как можно быстрее получить здесь гражданство, используя коррупцию и все что есть из легальных возможностей, начиная от фиктивных браков и заканчивая участием в государственных программах по переселению. У нас нет заинтересованности на среднем и низовом уровне. Например, известный музыкант Джанго получал российское гражданство в течение трех с половиной лет. С очень большим трудом идут изменения, потому что для уроженцев Украины и Белоруссии совершенно бессмысленно сохранять экзамен на знание русского языка. Сложной является даже сама процедура регистрации. Все это объясняется тем, что не существует заинтересованности государства в русских людях, а с другой стороны, строительных и прочих лоббистов. Им русские граждане не нужны. Государство опасается открыто декларировать репатриацию для русских в силу сохраняющейся инерционности национальной политики. Поэтому у нас нет массового притока, а тем, кто приезжает, приходится испытывать большие трудности. У нас нет даже хорошо развитых программ для переселения жителей Белоруссии, несмотря на то, что в экономическом отношении сохраняется очень большой разрыв по уровню жизни. Многие были бы заинтересованы в переезде в Россию и получении здесь гражданства», – подчеркнул он.

По мнению эксперта, существует масса нереализованных программ – и наоборот, денег, которые тратятся впустую. Например, на бюджет постоянного комитета Союзного государства. Этот комитет в течение ряда лет даже не мог освоить собственный бюджет, который составлял до 10 млрд руб. Он осваивал его наполовину, издавая никому не нужные журналы и газеты, покупая самые дорогие медицинские страховки для своих сотрудников, раздувал штат.

«Нам нужно коренным образом менять подходы к целям миграции. Некоторые земли у нас начинают обезлюдевать со скоростью 2-3% в год. Нам даже не нужно на этих землях производить что-то, а просто, чтоб на них кто-то жил. Во-вторых, у нас нет репатриации. У нас очень устаревшие правила миграционного типа. Все программы, которые вводились в разные периоды времени, показали свою неэффективность как с точки зрения высокого уровня коррупции, так и того, что они использовали в основном уроженцев Средней Азии. Если Таджикистан государство малонаселенное, то Узбекистан может составлять в будущем угрозу для России. Если эти люди неконтролируемым образом двинутся в сторону РФ – это создаст большие проблемы. А причин для такого движения может быть очень много – как военных, так и экологических», – сказал Беспалько.

Что касается статистики МВД, она очевидно не учитывает граждан новых регионов России. Как заявил сегодня в Госдуме депутат Владимир Васильев, за период с октября 2022 года по октябрь 2023 года там было выдано более 2 млн паспортов РФ.