Миграционная служба разъяснила, где в Крыму останутся мигранты

Строительство, общепит и гостиничное хозяйство являются основными сферами привлечения трудовых мигрантов в Крыму.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила начальник отдела по вопросам трудовой миграции МВД по республике Ксения Темрякович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас порядка 9,5 тысяч иностранных мигрантов трудится сейчас на территории республики официально по патентам. В их числе те, кто сохраняет гражданство своей страны, кто получил разрешение на временное проживание и вид на жительство; граждане государств-членов ЕврАзЭС, а таких у нас порядка 4,5 тысяч, это Армения, Белоруссия, Кыргызстан, Казахстан… и 4,7 тысяч иностранных граждан, работающих на территории Крыма по трудовому патенту», – отметила она.

Только в этом году иностранным гражданам и лицам без гражданства оформлено 2,5 тысячи трудовых патентов. Преимущественно это граждане, прибывшие из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Молдовы. Больше всего гастарбайтеров работает на стройках – почти 5,5 тысяч человек. Как раз туристический и строительный бизнес не попали под запрет на работу трудовых мигрантов, введенный указом главы Крыма. Остальным придется искать кадры внутри страны.

«Указ вступил в силу с 15 апреля И в течение 6 месяцев работодателям необходимо уволить всех своих работников, которые попали под запрет. Вместе с органами исполнительной власти мы проведем встречи с крупными работодателями. Думаю, что их достаточно. Полгода – это достаточный срок, чтобы провести подбор кадров. Со вчерашнего дня принимать на работу иностранцев в указанных сферах деятельности уже нельзя», – подчеркнула Темрякович.

Напомним, под указ главы Крыма попали 35 сфер деятельности, в том числе сельское хозяйство, торговля, общепит и вся сфера ЖКХ. Нарушение влечёт штраф на граждан от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 45 до 50 тысяч, на юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей с приостановкой деятельности на срок от 14 до 90 суток.