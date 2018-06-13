Политнавигатор - Новости России и Украины
13.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Права человека, Русская Весна, Украина

Миграционная служба России объяснила, почему ополченцев выдворяют на Украину


Аморальные ситуации с выдворением из России пророссийски настроенных граждан Украины случаются из-за «человеческого фактора». Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова.

«Здесь много технических моментов, но зачастую все упирается в человеческий фактор. Объясняем, что не надо выдворять. Им при отсутствии возможности вернуться домой достаточно прийти – описать свое положение для того, чтобы было принято решение о продлении срока законного нахождения на территории России», – сказала Кириллова.

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Она назвала ситуацию с  ополченцем Николаем Трегубом, которого российские суды приговаривали к депортации, «шаблоном нашей бюрократической системы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас происходит медленный разворот наших судебных инстанций. Я не снимаю ответственности с наших подразделений. Мы получаем очень много нареканий на работу наших сотрудников. Для решения конкретной человеческой судьбы существует вертикаль, нужно обращаться вплоть до министра», – сказала Кириллова.

При этом она полагает, что льготы для граждан ЛДНР нельзя распространять на всех беженцев с Украины.

«С Украиной сложнее. Здесь нужно понимать, что к нам едут как люди с добрыми помыслами, так и провокаторы. Поэтому правоохранительному блоку прежде, чем принимать решение по конкретному человеку, нужно составить его объективную характеристику», – сказала Кириллова.

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