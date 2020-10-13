Миграционное оружие боснийских властей сработало: сербы ушли из родного села

13.10.2020, Белград, Алексей Топоров

После переселения властями Уна-Санского кантона Федерации (бошнякско-хорватской) БиГ 1500 мигрантов в сербское село Липа, жившие там две семьи были вынуждены покинуть его.

Об этом сообщило агентство СРНА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Собеседник агентства, местный житель Бошко Ромич рассказал журналистам, что жившие в Липе две семьи были вынуждены уехать, потому что подвергались давлению и запугиванию со стороны мигрантов. Сам он считает, что лучшее решение для приезжих – покинуть этот район, потому что эти люди не имеют никакого отношения к Липе и у них нет условий для проживания там.

«У мигрантов в лагере нет крытых павильонов, они живут в палатках в невозможных условиях проживания и могут замерзнуть, – заметил местный житель. – В свою очередь, сербы создали содружество «Липа», с помощью которого они пытаются отремонтировать сербские дома в этом районе и обеспечить массовое возвращение в село, а также в другие сербские деревни в окрестностях.

Более 100 довоенных жителей этой деревни звонили мне и выразили желание вернуться в свои многовековые дома, а общее количество репатриантов, желающих вернуться в сербские деревни в этом районе, может составить 350 человек».

ЕС осудил действия, предпринятые властями Уна-Санского кантона, меры по принудительному переводу беженцев и мигрантов из временного центра в Бихаче в лагерь в деревне Липа.

Напомним, что администрация разбила мигрантский лагерь на тысячу человек рядом с православным храмом в самом центре села. Приезжим провели воду, электричество и интернет, чего местные сербские репатрианты не могли добиться от властей последние 25 лет.

Сами жители села Липа не могут вернуться домой, поскольку власти не подводят к населенному пункту необходимые коммуникации.

Липа исторически входила в общину Босанский Петровац с центром в одноименном городе, населенном преимущественно сербами: в 1991 году сербы составляли там 11 тысяч 600 человек населения, в то время как бошняки – 3 тысячи 200.

Однако решением американских геостратегов эта территория, согласно Дейтонским соглашениям 1995 года, отходила к Федерации (мусульмано-хорватской) федерации БиГ, после чего сербы массово бежали из этих земель, а их дома были разграблены и частично разрушены.

В последние годы сербы начинают возвращаться в родные села, но в некоторых местах, например, в вышеупомянутом селе Липа власти чинят им всевозможные препятствия, и по состоянию на 2013 год количество сербов в общине Босански Петровац составляет всего 3 тысячи 900 человек, в то время, как бошняков-мусульман – 3 тысячи 100.