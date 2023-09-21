Миграция российских атлетов не носит массовый характер – эксперты

Российские спортивные функционеры не видят трагедии в смене спортивного гражданства отечественными атлетами. Во-первых, уезжают далеко не первые номера, а во-вторых, это не носит массового характера.

Об этом заявил президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов на пресс-конференции в НСН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заверил, что смена спортивного гражданства характерна не для всех видов спорта, и если среди теннисистов это происходит регулярно, то у легкоатлетов все не так легко и быстро.

«Подготовка спортсменов носит характер помощи в основном государства, подготовка в спортивных школах носит индивидуальный характер. Конечно, накладывает отпечаток восьмилетнее отстранение от международной ассоциации, это тоже большой минус. Во-вторых, сама по себе процедура смены гражданства достаточно тяжёлая, и если смотреть по другим видам спорта, то в большей степени смотреть – это касается, возможно, тенниса, потому что там подготовка вообще идёт за счёт родителей, и если спортсмены не задействованы в сборной России, это в молодом возрасте достаточно легко сделать», – отметил Курбатов.

Он добавил, что вообще не видит проблемы в желании спортсменов сменить гражданство ради спортивной карьеры.

«Я вообще не вижу проблем, даже если кто-то уехал вообще, и даже если это носит такой массовый характер. Я не считаю, что это является вообще проблемой. 100 человек – это разве олимпийские чемпионы? Нет, это атлеты, которые во многом еще не добились результата, это вторые, третье номера, пятые, которые потом могли бы занять какой-то результат. А смена гражданства была и до нашего отстранения. 100 человек… если это уровень десятых-двадцатых людей в сборной команде России, я не считаю, что это вообще имеет массовый характер», – заявил он.

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов тоже не считает смену спортивного гражданства чем-то зазорным. В конце концов, это может быть вызвано удобством передвижения и желанием выступать на международных соревнованиях.

«Я никогда не считал, какое количество людей раньше сменяло спортивное гражданство Российской Федерации на другую страну, но вспомнил такой случай. Я приезжаю на каток, где тренируют танцам на льду, и там можно было вообще географию изучать: там были из Армении, из Узбекистана и так далее. Это все были бывшие сограждане, которые поменяли спортивное гражданство. Причём они понимали, что если не переедут в другие страны, то шанс выступить на международной арене у них отсутствует. В России очень большая и серьёзная конкуренция как в фигурном катании, так и в танцах на льду. И если человек занимает шестое или седьмое место в рейтинге, то попасть на международный старт практически невозможно. Естественно, они меняли спортивное гражданство», – пояснил Любимов.

«Ну сейчас в связи с СВО большее количество людей меняет спортивное гражданство. Но иногда, допустим, в теннисе, меняют спортивное гражданство только потому, что удобнее ехать из Франкфурта, Мюнхена, Брюсселя или какого-то другого города по точкам, где спортсмен собирается принимать участие в турнирах. Ну и, соответственно, получать визы. Если есть российский паспорт и даже есть шенгенская виза, то хорошо. А куда-то ехать в США, начинаются проблемы. Поэтому на это нужно время, и чтобы быстрее переезжать, всё было оперативно, меняют спортивное гражданство», – убежден он.

Российский спортсмен (современное пятиборье), заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Александр Лесун добавил, что смена гражданства отдельными спортсменами не так бьет по спорту достижений, как отсутствие серьезных соревнований. Ведь пока российских спортсменов не допускают на европейские и международные состязания, выезжать для конкурентной борьбы некуда.

«Я не совсем слежу за этим, не все виды знаю, могу сказать про современные пятиборье – миграции как таковой нет. Все остаются в России. Будем говорить честно: Россия имеет большие традиции современного пятиборья, и такую школу потерять – это, конечно, сложно. Другой вопрос, что у чемпионов мира нет возможности выступления на Олимпийских играх, и возникают вопросы, может быть, завязать или поменять сферу деятельности. Вот это есть, и это, наверное, самая большой такая проблема. Потому что на примерах чемпионов мира, как Александр Лифанов и другие, растёт молодёжь. А если они будут завязывать, то мы останемся на самом деле с большим пробелом, особенно юниорская сборная и четырехборье. Потому что некуда будет расти. Нет таких соревнований высокого уровня на данный момент в России, в Беларуси. То есть у нас проводятся Кубок Павла Леднёва, как этап Кубка Содружества Беларусь-Россия, и, наверное, это самый такой главный старт. Плюс ещё на Кубок Содружества естественно Россия приезжает. Российская Федерация пытается сделать какие-то старты, но на данный момент пока их мало, и это несовместимое… даже несопоставимо с чемпионатом мира, чемпионатом Европы. То, что проводилось в современном пятиборье, все самое такое оживлённое проходило в Европе. Конкуренция самая большая – это европейская. Увы, мы туда попасть пока не можем», – заключил Лесун.