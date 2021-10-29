Миграция в Европу лишает Украину последних трудовых ресурсов – Кинах

Европа активно привлекает трудовых мигрантов из Украины и дает им возможность зарабатывать в разы больше, чем дома, из-за чего Украина все больше теряет трудовой потенциал.

Об этом в эфире канала Ukrlife.TV заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, глава Национального трёхстороннего экономического совета Анатолий Кинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже останавливаются ряд предприятий. Одесский припортовый завод, и некоторые другие уже на грани. Безусловно, люди будут искать выход. Самый близкий выход – трудовая миграция. Все страны, особенно такие как Польша, Германия и некоторые другие, сегодня ощущают дефицит трудовых ресурсов.

Чем привлекательны специалисты из Украины – это не трудовые мигранты из Азии, это люди с европейской ментальностью, зачастую очень близкими позициями в религии, в духовном мире, они очень быстро ассимилируются, и поэтому даже Польша входит в противоречие с Европейским Союзом, но не допускает мигрантов из государств Ближнего Востока и Средней Азии на свою территорию.

А для нас – широко открытые ворота. Аналогично действует и Германия, которая уже второй год подряд резко усилила работу по созданию благоприятных условий для трудовых мигрантов.

У нас медсестра, которая занимается ковидными больными, получает 6-8 тыс. грн. в месяц, а поляки предлагают сразу 40 тыс.

Врач средней квалификации, который занимается ковидными больными, получает в среднем 30-35 тыс. грн. в месяц, в Польше – 115-120 тыс., а в Германии все это умножьте, минимум, на два.

Конечно, в условиях остановки предприятий и роста безработицы люди не будут стоять на месте, и мы еще больше будем терять наш трудовой потенциал», – заключил Анатолий Кинах.