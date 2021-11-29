Мигранта, прорвавшегося в Литву, до смерти избили. Труп выбросили на границу

29.11.2021  03:10 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Белоруссия, Происшествия


Литовские силовики выбросили на границу на участке пограничной заставы «Видзы»  труп избитого беженца в спальном мешке.

Об этом сообщает на своем сайте Госпогранкомитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Недалеко от места обнаружения трупа в ходе поисковых мероприятий в пограничной зоне были обнаружены еще трое граждан, со слов, Шри-Ланки без документов. Все они находились в крайне изможденном состоянии с признаками обморожения ног. Беженцы рассказали, находясь на территории Литвы, они подвергались избиениям со стороны литовских силовиков. Также их пугали и натравливали на них служебных собак. Последствия такого «гуманного» отношения – многочисленные травмы и жалобы на неутихающую боль», – говорится в сообщении.

Белорусские пограничники оперативно оказали помощь на месте и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Сейчас они госпитализированы.

«Очередной труп на границе. По-моему речь идёт уже о 13 погибших. Интересно, послы стран Евросоюза будут ходить с цветами к местам этих убийств? Впрочем, ответ вы и сами знаете», – прокомментировал ситуацию белорусский политолог Александр Шпаковский в своем телеграм-канале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть