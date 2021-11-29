Мигранта, прорвавшегося в Литву, до смерти избили. Труп выбросили на границу

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Литовские силовики выбросили на границу на участке пограничной заставы «Видзы» труп избитого беженца в спальном мешке.

Об этом сообщает на своем сайте Госпогранкомитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недалеко от места обнаружения трупа в ходе поисковых мероприятий в пограничной зоне были обнаружены еще трое граждан, со слов, Шри-Ланки без документов. Все они находились в крайне изможденном состоянии с признаками обморожения ног. Беженцы рассказали, находясь на территории Литвы, они подвергались избиениям со стороны литовских силовиков. Также их пугали и натравливали на них служебных собак. Последствия такого «гуманного» отношения – многочисленные травмы и жалобы на неутихающую боль», – говорится в сообщении.

Белорусские пограничники оперативно оказали помощь на месте и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Сейчас они госпитализированы.

«Очередной труп на границе. По-моему речь идёт уже о 13 погибших. Интересно, послы стран Евросоюза будут ходить с цветами к местам этих убийств? Впрочем, ответ вы и сами знаете», – прокомментировал ситуацию белорусский политолог Александр Шпаковский в своем телеграм-канале.