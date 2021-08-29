Мигрантский бойцовский клуб: Дерись до последнего

29.08.2021 21:38 (Мск), Москва, Платон Беседин

Когда я работал на складе грузчиком, там был узбек Баха. Он открыл мне странный мирок – тот, где дерутся за деньги. Такие себе бои без правил на складе. То есть, собираются мужики, парни, выставляются бойцы, делаются ставки – и понеслась! Сам Баха оказался неплохим бойцом, к слову.

Дикость? Несомненно, но и такое, как выяснилось, бывает. Возможно, те, кто сходятся врукопашную в Москве, и сходятся крайне жестоко, занимаются чем-то подобным.

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Только отшумела драка, устроенная мигрантами в столице – и вот мы уже разгребаем новую. Причём, на этот раз десяток мигрантов подрался прямо в центре Москвы – на улице Бауманская. И массовые драки в столице – да по всей России – уже стали чем-то вроде привычки и составляющей антуража. Часто их участниками становятся мигранты.

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Возможно, кто-то скажет: ну разве это большая проблема? Да, проблема! И колоссальная. Это знает любой человек, который столкнулся с мигрантами в количестве больше трёх (я сейчас не о всех, ясное дело). По одному они вроде бы нормальные ребята. Как соберутся толпой – просто какое-то ОПГ, не иначе. Появляется у них необузданное желание самоутверждаться в каменных джунглях. Желание почти первобытное.

И ошибкой стало бы думать, будто они выясняют отношения исключительно между собой. Криминальная хроника пестрит отвратными, как пропавший салат с майонезом, случаями того, как группа мигрантов избила того или иного человека, как устроила беспредел или совершила очередное преступление. Разве это случайности, отдельные случаи? Нет, это закономерность. И подобные истории будут лишь учащаться, если…

А что если? Мы с утра до вечера слышим, что нам необходимы мигранты, дабы сделать Москву, Россию комфортной для жизни. А что вкладывается в это понятие? Хорошо, уложили плиточку, покрасили заборчики, но вот кровь на этой плиточке – нормально? Как вообще сочетается комфортная жизнь с тем, когда эту жизнь отнимают? Ни одно благоустройства мира не стоит выбитых зубов. Ни одно!

Да и это бла-бла-бла о том, как сами россияне будто бы не хотят работать, порядком надоело. Для кого оно? Для тех, кто делает колоссальные деньги на мигрантской рабочей силе. И они, эти выгодоприобретатели, сидят за высокими заборами, а вот простые граждане регулярно сталкиваются со странными приезжими людьми, которые зачастую после работы, как те оборотни, превращаются в зверей. Нужны ли они? И тем более в таком количестве? И кто реально контролирует, усмиряет их? Вопросы риторические, а вот кровь на новой плитке требует ответа.