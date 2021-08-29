Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
29.08.2021 21:38 (Мск), Москва, Платон Беседин
 
Авторская колонка, Дзен, миграция, Москва, Происшествия, Россия, Средняя Азия, Строительство
Просмотров:

Мигрантский бойцовский клуб: Дерись до последнего

Когда я работал на складе грузчиком, там был узбек Баха. Он открыл мне странный...

Когда я работал на складе грузчиком, там был узбек Баха. Он открыл мне странный мирок – тот, где дерутся за деньги. Такие себе бои без правил на складе. То есть, собираются мужики, парни, выставляются бойцы, делаются ставки – и понеслась! Сам Баха оказался неплохим бойцом, к слову.

Дикость? Несомненно, но и такое, как выяснилось, бывает. Возможно, те, кто сходятся врукопашную в Москве, и сходятся крайне жестоко, занимаются чем-то подобным.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Только отшумела драка, устроенная мигрантами в столице – и вот мы уже разгребаем новую. Причём, на этот раз десяток мигрантов подрался прямо в центре Москвы – на улице Бауманская. И массовые драки в столице – да по всей России – уже стали чем-то вроде привычки и составляющей антуража. Часто их участниками становятся мигранты.

Возможно, кто-то скажет: ну разве это большая проблема? Да, проблема! И колоссальная. Это знает любой человек, который столкнулся с мигрантами в количестве больше трёх (я сейчас не о всех, ясное дело). По одному они вроде бы нормальные ребята. Как соберутся толпой – просто какое-то ОПГ, не иначе. Появляется у них необузданное желание самоутверждаться в каменных джунглях. Желание почти первобытное.

И ошибкой стало бы думать, будто они выясняют отношения исключительно между собой. Криминальная хроника пестрит отвратными, как пропавший салат с майонезом, случаями того, как группа мигрантов избила того или иного человека, как устроила беспредел или совершила очередное преступление. Разве это случайности, отдельные случаи? Нет, это закономерность. И подобные истории будут лишь учащаться, если…

А что если? Мы с утра до вечера слышим, что нам необходимы мигранты, дабы сделать Москву, Россию комфортной для жизни. А что вкладывается в это понятие? Хорошо, уложили плиточку, покрасили заборчики, но вот кровь на этой плиточке – нормально? Как вообще сочетается комфортная жизнь с тем, когда эту жизнь отнимают? Ни одно благоустройства мира не стоит выбитых зубов. Ни одно!

Да и это бла-бла-бла о том, как сами россияне будто бы не хотят работать, порядком надоело. Для кого оно? Для тех, кто делает колоссальные деньги на мигрантской рабочей силе. И они, эти выгодоприобретатели, сидят за высокими заборами, а вот простые граждане регулярно сталкиваются со странными приезжими людьми, которые зачастую после работы, как те оборотни, превращаются в зверей. Нужны ли они? И тем более в таком количестве? И кто реально контролирует, усмиряет их? Вопросы риторические, а вот кровь на новой плитке требует ответа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть