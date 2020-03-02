Мигрантский удар Турции: Брюссель паникует, Греция отбивается, Хорватия бравирует

02.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Всего сотне мигрантов удалось проникнуть в ЕС через открытую Турцией границу, двое (включая ребенка) уже погибли, около 15 – 16 тысяч скопились на приграничных территориях, и еще от 50 до 100 тысяч направились туда из Стамбула.

Об этом сообщили балканские и европейские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сирийский мигрант Ахмед Абу Эмад из Алеппо был убит сегодня греческими пограничниками при попытке проникнуть в Грецию вместе с сотнями других мигрантов, – сообщил корреспондент BBC Мугхира Аль Шариф на своей странице в twitter. – Он был ранен в шею в 9:07 возле Ипсалы. Его тело было возвращено в Турцию».



греческая полиция открывает предупредительный огонь

Корреспондент также опубликовал видео с телом убитого сирийца, снятое его сирийским коллегой Абдалазизом Альхамзой, однако подлинность записи пока не подтверждена.

При этом Reuters сообщил еще об одном погибшем, который находился на надувной лодке с 47 мигрантами, пытавшихся пристать к греческому острову Лесбос. Однако плавсредство перевернулось.

Трагедия произошла, в том числе и потому, что местные жители встали пикетами возле пирсов и не пускали лодки с мигрантами, крича: «Возвращайтесь домой, вы здесь не нужны».

жители Лесбоса не пускают лодки с мигрантами

Другие встали пикетом возле печально известного мигрантского лагеря Мория, не пуская туда новую партию прибывших. Всего, по данным греческой полиции, накануне, 1 февраля, греческих остров в Эгейском море достигла минимум тысяча мигрантов.

Очередной виток мигрантского кризиса начался после решения Турции открыть границы для «сирийских беженцев», в ответ на отказ других стран НАТО поддержать агрессивные действия этого государства в сирийском Идлибе.

И это несмотря на то, что по соглашению с ЕС от 2016 года, турецкая страна за все эти годы получила порядка шести миллиардов евро на обустройство беженцев на своей территории.

На турецкую угрозу различные страны среагировали по-разному. Так премьер Болгарии Бойко Борисов отправился в Турцию на встречу с ее лидером Реджепом Эрдоганом, правда, пока не совсем ясно, что он пытается выторговать для своей страны.

В свою очередь Греция, исторически имеющая довольно непростые взаимоотношения с Турцией, просто закрыла границу для всех, кто пытается проникнуть на ее территорию нелегально, без каких-либо условий.

«Я предупреждаю тех, кто пытается незаконно проникнуть в страну – не делать этого, – сделал предупреждение греческий премьер Кириакос Мицотакис. – Потому что они все равно будут возвращены».

Получив отмашку от власти, греческая полиция стала действовать предельно жестко, забрасывая штурмующих границу светошумовыми грантами, заливая их удушающими газами, поливая из водометов.

После того, как, 29 февраля, около четырех тысяч человек, авангард которых, кстати, составляли не сирийцы, а афганцы, попытались прорвать границу и ранили полицейского, правоохранители открыли предупредительный огонь.



ночной штурм греческой границы, видео мигрантов

Также Афины ввели месячный мораторий на подачу прошений иностранцами убежища в Греции.

«Мы непременно поможем защитить внешние границы ЕС, в частности, границы Греции и Болгарии, – заявил премьер-министр председательствующей в ближайшие полгода в Совете ЕС Хорватии Андрей Пленкович. – Хорватская граница в основном охраняется хорватской полицией, но если произойдет серьезная эскалация, мы рассмотрим вопрос привлечения к этой проблеме и хорватской армии».

«Очевидно, что мы в ЕС не усвоили урок, и теперь ситуация похожа на 2015 год, за исключением того, что границы не открыты, а Германия и Австрия не хотят никого принимать, – в свою очередь заявил, инспектируя границу, председатель хорватского парламентского комитета по внутренней безопасности Ранко Остоич. – На данный момент Хорватия должна быть единственной, кто возьмет на себя инициативу, поскольку она председательствует в Европейском Совете и должна добиваться срочного ответа Союза, встречи на высшем уровне и общего подхода».

Напомним, что ранее Брюссель через еврочиновников, правозащитников и журналистов довольно сильно критиковал Хорватию за жесткие, даже жестокие меры, применяемые этой страной к нелегальным мигрантам, в основном проникающим на ее территорию через соседнюю БиГ.

При этом выводы просочившегося в СМИ специального доклада Агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex звучат не так уверенно, как заявления хорватских чиновников и политиков.

«Будет очень сложно остановить такое большое количество людей, направляющихся в Европу, давление будет только расти в ближайшие дни», – говорится в отчете.

Авторы доклада убеждены, что даже если турецкие власти одумаются и остановят беженцев, закрыв границу с Грецией, ситуация все равно останется неконтролируемой. Также они заметили, что на отчаянные действия мигрантов активно подстрекают в социальных сетях.

«От 50 до 60 000 мигрантов в настоящее время выехали из Стамбула в сторону границы, – прокомментировал ситуацию глава миссии Международной организации по миграции (IOM) в БиГ Peter Van Der Auweraert. Еще от 15 000-16 000 находятся на границе между Турцией и Грецией, но пока не могут въехать в Грецию».

В Сербии в свою очередь внесистемные оппозиционеры из движения «Нет сдаче Косово и Метохии» под руководством Дамняна Кнежевича организовали добровольческие Народные патрули по местам скопления мигрантов. А также провели в Суботице анитимигрантский митинг и шествие.



антимигрантское шествие в сербской Суботице

Эти люди воздерживаются от участия в акциях прозападной оппозиции, но при этом активно критикуют нынешнюю власть за якобы недостаточное внимание к проблеме мигрантов в Сербии.

По последним данным на территории Сербии на сегодняшний день находятся порядка 5800 мигрантов, которые проживают в спецприемниках, еще тысяча находится в Центре защиты и помощи лицам, ищущим убежища, и в его лагерях.

Можно предположить, что в ближайшее время мигрантская проблема действительно только усилится, поскольку, судя по настрою мигрантов, они намерены проникнуть в ЕС любыми возможными способами.

В частности, в соцсетях появилось шокирующее видео, где штурмующие границу держат над кострами своих детей, чтобы заставить их плакать, с целью разжалобить пограничников.