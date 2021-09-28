Мигранты цифрового фашизма

28.09.2021 08:23 (Мск)

Две новости идут вместе, точно Мик Джаггер и Кит Ричардс. Согласно данным МВД, количество преступлений, совершенных мигрантами за восемь месяцев 2021-го, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 6% выросло, если верить официальным данным. Ключевое слово тут – «официальным». Потому что в реальности криминальные истории, связанные с мигрантским вопросом, как правило, стараются оставлять в покое и тишине.

Но что толку? Если мы ходим по этим улицам. Если мы встречаемся с этими людьми и нелюдьми. И зарабатываем себе большие и чуть меньше проблемы. Неудивительно, что часть тоскливо-печальных новостей всё-таки просачивается в СМИ. И, к примеру, очередная драка мигрантов друг против друга воспринимается как, в общем-то, обыденная история. Да и других они избить тоже могут, ещё как могут. 6% процентов, говорите? Если бы так, если бы…

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Потому мы видим следующую новость. Весьма любопытную, надо сказать. Опять же официально это звучит так: в МВД подготовили законопроект об усилении контроля за проживающими в России мигрантами за счет использования информационных технологий.

Таково продолжение инициативы, согласно которой, с 29 декабря мигранты должны будут получать специальные пластиковые карты с чипом, и в нём станет храниться информация о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования. В общем, это нечто чипирования. И заметьте, мигранты на то вполне согласны.

Процедура данная, на первый взгляд, весьма правильная. И довольно привлекательная. Потому что в нынешних реалиях контроль и учёт мигрантов, как правило, должным образом не ведутся. Они проникают на территорию России бессистемно и также бессистемно – в зависимости от эмоций – совершают не самые приятные и полезные вещи. А ну-ка попробуй их отследи! За этим стоят серьёзные – да ладно, чего уж, колоссальные – деньги, и потому бороться необходимо прежде всего с теми, кто «крышует» злодеев.

И вот как помогут в этом условные и реальные чипы? Могут ли они в принципе предотвратить криминал? Или уже окажутся полезными постфактум?

Безусловно, это грамотное решение с точки зрения возможного наказания, но не с точки зрения возможного предотвращения. Пожалуй, единственно правильно в данном вопросе в принципе пересмотреть подход – в контексте и качества, и количества мигрантов. Потому что все эти разговоры о «русских, не желающих работать» выглядят трагикомично и даже оскорбительно. И полагаю, правильнее говорить: не хотят работать на тех жутких и несправедливых условиях, которые им выставляют работодатели, потерявшие и здравый смысл, и остатки уважения (о совести, ясное дело, речи не идёт).

Ну а что до слежения через чипы, то бродит в умах и такая версия: мигранты – лишь первые пациенты в подобных испытаниях. Как говорится, дальше – больше. Больше людей, которые могут оказаться в окончательном подчинении цифровому фашизму. Ведь, к примеру, в Китае (город Чжухай, провинция Гаундун) в форму школьников уже начали вшивать электронные чипы, отслеживающие местоположение ученика и обменивающиеся с ним сообщениями.

Да уж, самое время перечитать антиутопии Хаксли и Замятина. Не как литературу перечитать, а как инструкции по выживанию.