Мигранты «доят» Россию, а их воспитывают на русофобии – Аксёнов

За 30 лет даже в странах бывшего СССР, благодаря искаженной истории, навязывался нарратив, что русские – захватчики и от них не было никакой пользы. Сегодня выходцы из этих республик приезжают в Россию, не уважают местное население и «доят» страну.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению руководителя региона, миграционная политика в России должна быть выстроена таким образом, чтобы интересы местных жителей были в приоритете.

«Это жители других стран, с другим образованием. При том, что у нас многонациональная страна, и у нас свой уклад сложился общения, отношений. Люди, приезжающие из других стран, даже если это бывший СНГ, уже с 91-го года получали, начиная от предметов истории и в целом обстановки русофобской, которая возникала в этих странах, – вы посмотрите внимательно, какие выпады и так далее, – они приезжают сюда с целью подоить нашу страну, не имея никакой ответственности, ни чувства уважения к жителям, не понимая той ситуации. Когда мы видим через день (конфликта), – не хочу обидеть никого из мигрантов, просто должна быть справедливость, – превыше всего должны быть интересы жителей нашей страны. Если где-то образуются анклавы, которые ходят, группируются толпой при любой ситуации конфликтной, которую зачастую сами они провоцируют, начинается выяснение – наше население, что, группироваться должно?.. Посмотрите по стране внимательно – вы увидите уже на Урале, в Санкт-Петербурге, смотрю, русские народные дружины создаются и так далее», – отметил он.

«Я хочу сказать спасибо тем ребятам, которые небезразличны, на самом деле считаю, что они в душе правильные поступки совершают, но так не должно быть… 30 лет прошло, воспитание абсолютно другое. Если в учебниках истории в этих странах, почитайте, что там написано, – там везде Россия выступает агрессором. Все эти люди воспитаны на том, что русские их захватывали, что от русских здесь не было никакой пользы и так далее», – подчеркнул Аксёнов.