Мигранты – это потенциальный второй фронт против России – военкор Коц

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Большое количество работающих в России мигрантов – это своего рода бомба замедленного действия. При умелой манипуляции и работе вражеских спецслужб они легко станут «вторым фронтом» в российских тылах, поэтому решать вопрос с их нахождением в стране нужно уже давно.

Об этом в эфире видеоблога радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц.

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«Ужесточение миграции – это вопрос государственного выживания. Сегодня мы видим, к чему могут привести последствия бесконтрольного завоза рабочей силы, которой пользуется крупный бизнес, чтобы снизить какие-то свои издержки. Это и возможный второй фронт, это и возможная бомба замедленного действия, которая очень серьезно может рвануть», – предупреждает он.

«В любом случае, сама тема упорядочивания миграции, в том числе получения мигрантами российского гражданства, она давно назрела», – заключил Коц.