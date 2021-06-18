Мигранты готовятся отправить ЕС на свалку истории

18.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Из-за проблем с миграцией сценарий распада Европейского союза становится вполне реалистичным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил редактор сайта Demograf.org Владимир Тимаков.

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«За последние десятилетия мы видели примеры того, как политика в значительной степени вырастала из демографии. Самый яркий пример – Косово, когда албанская община перевесила сербскую и вытеснила ее. Недавний пример – Карабах. Не последнюю роль в том, что Азербайджан отвоевал Карабах сыграл устойчивый демографический перевес азербайджанцев над армянами. И разделение Судана – это тоже результат того, что негритянское население южного Судана обрело демографический перевес над арабским населением северного Судана», – отметил эксперт.

По его словам, с большой вероятностью можно прогнозировать, что серьезные потрясения из-за миграционной политики ожидают Евросоюз, потому что далеко не все страны ЕС готовы принимать мигрантов и хотят их размещать на своей территории.

«И если Англия, Франция и другие страны Западной Европы несут определенную моральную ответственность за судьбы своих бывших колоний, то страны Восточной Европы не захотят принимать общеевропейские правила по приему мигрантов, особенно в их крайне либеральном варианте. Польша, Чехия, Венгрия не участвовали в колониальном грабеже, они не обязаны делиться награбленным с потомками бывших африканских рабов, они вступали в Евросоюз не ожидая, что Европа может носить африканское лицо. Из-за проблем с миграцией раскол ЕС совершенно реалистичен», – резюмирует Тимаков.