Мигранты или боевики? В России амнистировали 300 тысяч среднеазиатских правонарушителей

14.10.2021 20:48 (Мск), Москва, Платон Беседин

Вторые сутки – или какие уже? – социальные сети и массмедиа кипят обсуждениями о возвращении 300 тысяч мигрантов в Россию. Они, мигранты, амнистированы. Замечу, что речь идёт только о тех, кто был выслан из РФ не по решению суда.

Однако тут совершенно не стоит обманываться. За каждым таким высланным господином стоит работа, проделанная сотрудниками МВД. И это не просто нарушения из серии «вовремя не зарегистрировался», но и домогательства к женщинам в метро, к примеру. В общем, неслучайны волнения о том, что подобное возвращение – и представителями Совета по правам человека, и Петра Толстого, и многих других – воспринимается как угроза безопасности. Так что давайте разбираться.

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Необходимо понимать: мигранты – это, в первую очередь, бизнес. И, соответственно, есть лоббисты, как с одной, так и с другой стороны, играющие на эмоциях толпы. В частности, нет сомнений в том, что решение о возвращении 300 тысяч мигрантов пролоббировано на самом высоком уровне. Старались представители как бизнес-элит, так и элит политических.

Поэтому, когда мы встречаем страсти-мордасти о мигрантах в СМИ, то это, как правило, ситуация спровоцированная и моделируемая. Она создаётся так, как выгодно кураторам. Вот мы видим очередное сообщение о зверствах мигрантов – и тут же они идут, что называется, скопом. Заметьте, одно время подобные истории из серии «Мигранты изнасиловали и убили пенсионерку» сыпались одна за другой. А потом – хоп! – и как отрезало.

Внятного исследования о реальной связи криминала и миграции в РФ нет. Но есть замечательная книга – не новая – Дмитрия Соколова-Митрича «Нечеченские мальчики. Нетаджикские девочки». А главное – есть ощущение того, что эти люди чужие и потому несут реальную угрозу. И это ощущение не придуманное, не напускное, а глубинное: оно рождено из пережитого опыта.

Так для чего, всё-таки, возвращают мигрантов в таком количестве в Россию? Конечно, самое простое объяснение, которое нам пытаются подкинуть – это то, что РФ нужны пресловутые «рабочие руки». Смотрите, говорят нам, некому убирать улицы Москвы за 30 тысяч рублей.

Однако фокус в том, что подобная ситуация создана искусственно; речь не идёт о том, чтобы создавать конкурентный рынок – нет, суть в том, чтобы купить рабочую силу за бесценок. Причём, идёт это с классическими шовинистическим «русские не хотят работать». Ложь! И выиграет от возвращения 300 тысяч мигрантов в РФ не страна, не государство, а отдельная группа лиц. Тогда для чего это нужно? Особенно в контексте корреляции с угрозой безопасности?

И вот тут начинается самое интересное, потому что ни в коем разе нельзя отбрасывать террористический фактор, радикально-религиозный фактор. Что за люди возвращаются сегодня в Россию? Не получится ли так, что часть из них – боевые единицы запрещённых в РФ группировок и объединений? Если не сейчас, то потенциально. Не запускают ли сегодня в Россию 300 тысяч, да пусть даже 20 тысяч, опасных элементов, которые в любой момент смогут скооперироваться и нанести удар?

Всё это проклятые вопросы, на которые нет ответов. И вряд ли их кто-то озвучит. Но нет сомнений в том, что за подобное отвечать придётся. Кому отвечать? Ну, явно не власть и деньги имущим, а простым гражданам, которые уже под прицелом.