Мигранты из бывшего СССР с российскими паспортами должны отслужить в ВС РФ – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Вооруженные Силы России должны быть призваны легализовавшиеся в РФ иностранцы – выходцы из бывших республик СССР, которые получили паспорта граждан РФ, но не встали на воинский учет.

Об этом в эфире видеоблога партии СРЗП заявил глава Координационного совета «Русского Союза», политолог Алексей Кочетков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Кочеткова, такие «новые россияне» перед разрешением на работу должны отслужить в ВС РФ.

«У нас, ведь, есть еще такие, скажем, бывшие иностранцы внутри страны, которые массово получают паспорта, но не торопятся вставать на воинский учет. Это тоже серьезный резерв для нашей армии. Люди, которые приезжают сюда на заработки, получают здесь паспорта, бегом бегут, получают разрешения на оружие, но почему-то на воинский учет не становятся. Хотя было бы совершенно правильным, что любой новый гражданин, которому позволяет возраст, прошел бы через Вооруженные Силы, ведь гражданство – это не только какие-то блага, но еще и ответственность. Если вы уж действительно решили стать гражданином нашей страны, если вы действительно хотите влиться, стать частью общества, чтобы к вам не было никаких вопросов, то, наверное, надо пройти через службу в Вооруженных Силах изначально, а потом уже идти и искать себе какое-то место работы. Этот вопрос тоже надо внимательно рассмотреть и иностранцев, которые получили за последние десять лет наше гражданство, нужно призвать в армию, они должны исполнить свой долг перед новой родиной. А кто не хочет – в таком случае можно продолжить свою трудовую деятельность там, откуда они приехали, или где-нибудь в другом месте», – заключил Кочетков.