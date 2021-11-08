Мигранты не боятся польских пограничников и готовят зимнюю осаду с прорывом границы ЕС

Мигранты с Ближнего Востока, которые сегодня днем пытались прорвать белорусско-польскую границу, на ней и заночевали.

По ценкам белорусского Погранкомитета в палаточном лагере, разбитом у пограничного проволочного забора, порядка 2 тыс человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С польской стороны также многолюдно: к забору стянуты войска, вертолеты совершают регулярный облет. На закате отттуда доносились выстрелы, в которых белорусские оппозиционнные СМИ поспешили обвинить своих пограничников.

В Варшаве ожидают, что предстоящая ночь будет неспокойной. Президент Польши Анджей Дуда уверен, что будут попытки прорыва границы, и уже созвал Совет национальной безопасности.

Тем временем в центре Минска в течение дня собирадись новые группы мигрантов и организованно с вещами уходили. Белорусский политолог Александр Шпаковский считает, что все они, в конечном счете, окажутся на границе.

«Их подготовка, экипировка и методы с каждым разом становятся всё более изощрёнными. Мигранты уже отвечают на насилие насилием и освоили тактику прорыва большими группами. Это ответ на действия поляков и прибалтов, которые отлавливали и подвергали пыткам малые группы мигрантов, пытаясь их показательно запугать. Впоследствии мигранты будут растягивать силы и средства польских погранцов. Для этого нужен прорыв на разных участках границы 3-4 группами по пару тысяч человек», – написал Шпаковский в своем телеграм-канале.

По сведениям российского политтехнолога Владислава Рогимова, польская сторона не собирается пассивно дожидаться новой атаки.

«Говорил с депутатом Сейма Польши. Германия дала польской стороне для решения вопроса любыми способами 3 дня, вплоть до ликвидации мигрантов и перебрасывания трупов на белорусскую сторону. Германия и Евросоюз закроют глаза. Если поляки не справятся, то мигранты останутся в Польше, а затем приедут представители ООН и ОБСЕ. На Беларусь в этом случае будут наложены санкции, вплоть до отключения SWIFT. А тем временем в Литве МИД вызвал лично Тихановскую на разговор тет а тет», – написал Рогимов.

Политолог Марат Баширов напротив считает, что осада польской границы будет долгой и изнурительной.

«Это надолго. Гуманный Батька и злой Дуда. Беларусь против Польши. И если мы правильно всё понимаем, то число беженцев в серой зоне будет расти. И когда их будет 10-15 тысяч, спящих среди снегов, Польша сломается”, – написал Баширов.