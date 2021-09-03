Мигранты обобрали россиян на триллион рублей – Малофеев

Российская статистика не отражает реального количества трудовых мигрантов.

Об этом на круглом столе в Общественной палате РФ заявил владелец «Царьграда» и православный олигарх Константин Малофеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас количество нелегальных мигрантов настолько больше и настолько плавает статистика, что мы сами боимся себе в этом признаться… По статистике МВД, на август количество нелегальных мигрантов составляло 800 тысяч. При этом в МВД говорят, что эти данные не точны и, скорее всего, их больше», – сказал Малофеев.

Он убежден, что мигранты наносят экономический ущерб россиянам, а демографическую проблему за счет миграции не решить. По прогнозам ООН к 2050 году население России сократится до 120 миллионов.

«За прошлый год из России было выслано 3 млрд долларов. Триллион рублей уходит из русских семей в чужие семьи», – возмущен Малофеев.