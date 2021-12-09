Мигранты освоили новый путь проникновения в Западную Европу – через Косово

Нелегалы из Ближнего Востока, Азии и Африки в последнее время стали все чаще использовать горную тропу «Орлиное гнездо» у КПП «Морина» на границе Косово и Албании.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По новому пути мигранты проходят через границу при помощи контрабандистов и местных проводников, зарабатывающих на этом деньги. В свою очередь, полиция Албании зафиксировала рост числа мигрантов и беженцев, которые незаконно пересекли границу с Косово в надежде попасть в Сербию, чтобы, в конечном итоге, попасть в Европейский Союз через Хорватию или Венгрию.

«Полиция в Албании добра к нам, – рассказал журналистам один из задержанных нелегалов, ожидавших перед полицейским участком в Кукесе (Албания) отправления в Центр для беженцев в Тиране. – И в Косово они говорили нам, что по-хорошему к нам относятся. Вот почему мы идем через Косово. Наша конечная цель – Германия, потому что это лучшее место в Европе».

«Пограничная полиция Косово» только за десять месяцев текущего года задержала коло 1 тысячи 530 иммигрантов.

«Контрабандисты отправляют их прямо к КПП «Морина», – сказал начальник регионального отделения полиции по расследованию преступлений в Кукесе Соколь Нока. – Некоторые мигранты путешествуют в одиночку, но большинство платят контрабандистам и местным посредникам, чтобы те помогали им пересекать многие пункты пересечения границы на Балканах. Кроме того, становится все более заметным, что контрабандисты сами являются бывшими мигрантами, осевшими здесь».

По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, за первые 10 месяцев этого года на Балканах было зарегистрировано около 48 тысяч 500 незаконных пересечений границы, и только в октябре порядка 9 тысяч человек незаконно въехали в ЕС через Балканы.

В среднем нелегалы задерживаются в Косово не более трех-четырех дней. Только в этом году местная «полиция» направила в «прокуратуру» одиннадцать дел по контрабандистам и посредникам, большинство подозреваемых родом из Косово, но есть также прибывшие из Марокко и Сирии. В среднем нелегалы платят по 200-500 долларов за поездку от албанской границы до Северной Митровицы (на севере Косово).