Мигранты поползли в ЕС по подземным тоннелям

01.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Полиция Сербии и Венгрии пытается бороться с новым способом проникновения нелегалов из азиатских и африканских стран в ЕС при помощи рытья импровизированных тоннелей.

Об этом сообщило издание «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации издания, несколько дней назад полиция венгерской жупании Бач-Кишкун обнаружила подземный туннель, проходящий под пограничными сооружениями между Сербией и Венгрией, недалеко от поселения Качмар. Подземный лаз длинной в 24 метра был расположен на глубине двух метров под землей. Правоохранители отметили, что на рытье тоннеле потребовалось много времени, сами они засыпали его землей.

«Такие туннели на нашей границе начали появляться меньше года назад, и их становится все больше, – рассказал «Политике» директор Центра защиты и помощи лицам, ищущим убежища Радош Джурович. – Речь идет о сильной криминальной структуре, которая организует рытье туннелей, что перемещать через них мигрантов».

По информации венгерских СМИ, первый такой туннель был обнаружен осенью прошлого года в районе Чикерии. Замаскированные растениями лазы был также обнаружены в январе и начале июня возле Морахалома. Правоохранители Венгрии полагают, что подобные тоннели «работают» ежедневно.

«Новым тут является то, что контрабандой занимаются не только члены преступных групп, которые известны полиции, но и обычные жители приграничных районов, которые ранее не подвергались судебному преследованию, – рассказывает Джурович. – Это мешает полиции ликвидировать эти группы. Быстрый и легкий заработок – это мотив для всех, кто организует незаконный ввоз мигрантов».

В свою очередь сербские журналисты узнали от источника в МВД, пожелавшего остаться анонимным, что за пересечение границы подобным способом мигранты из стран Азии и Африки платят по 2000 евро с человека.

«Цена так называемого успешно организованного перехода из Сербии в Италию составляет от пяти до семи тысяч евро. Самый распространенный маршрут – из Сербии через Боснию в Хорватию, а затем через Словению в Италию. Другой проходит через сербо-хорватскую границу. Людей перевозят по-разному, даже в грузовиках с цистернами для опасных грузов. Был также замечен способ тайной перевозки людей через границу через двойное дно в багажнике автомобиля, и это очень рискованно, потому что человек в таком тесном пространстве с небольшим количеством воздуха не может находиться долго», – отметил источник.