Мигранты разбили бутылкой голову депутату Госдумы

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Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев был ранен сегодня при попытке остановить драку в Самаре.

Об инциденте он рассказал в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Матвеев, находясь на региональной неделе в Самаре, стал свидетелем того, как группа мигрантов «задиралась на прохожих». Парламентарий и водитель остановили машину, чтобы прекратить драку, но при попытке уладить конфликт депутат получил удар бутылкой по голове.

«Они шли с палкой, избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, сразу получил удар в голову. У нас мигрантский беспредел на улицах прям происходит. Может быть, конечно, это неправильно, не надо было, может быть, выходить из машины. Но гражданское воспитание не позволило… Голыми руками задерживать троих вооруженных палками и бутылками хулиганов было конечно большой глупостью», – рассказал Матвеев.

Трое нападавших были задержаны, депутат опубликовал документы одного из них – это гражданин Узбекистана Мурод Мусуров 2004 года рождения. СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ.

Радиоведущая Анна Шафран возмущена ЧП и призывает власти срочно заняться решением мигрантской проблемы.

«Мы что, хотим как в Европе? Когда тамошние стражи правопорядка рассказывают женщинам, что противиться изнасилованиям – это неполиткорректно и вообще не надо вести себя провокационно – одеваться, как было принято в Европе до «великого переселения народов» и т.д. Мы этого хотим? Так вроде бы мы ясно и чётко дали понять, что это не наш путь – вся их хитромудрая политика, направленная против собственного населения, в частности. А что на деле? На деле отечественный бизнес и аффилированные с ним чиновники продолжают с пеной у рта доказывать со всех трибун, что без специалистов из Средней Азии мы никак не обойдемся, при этом мысль повысить зарплаты на вакантных местах и предложить человеческие условия работы российским гражданам – в голову не приходит. Потому что хочется сверхприбыли и рабов на привязи», – написала Шафран.

Политолог Марат Баширов настаивает, что без мигрантов в России не обойтись – нужна лишь «новая политика адаптации и контроля».

«Посмотрите шире: рост населения в южных регионах Земли выше, чем в северных. Условия жизни в южных регионах Земли ухудшаются, а в северных – лучше. Вопрос для школьников: куда они пойдут? Вопрос второй: что надо сделать властям и населению, тех северных регионов, куда они пойдут? Вот и подумайте, прежде чем заходиться в раже с перебинтованной головой».