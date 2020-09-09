09.09.2020, Афины, Алексей Топоров
 
Балканы, беспредел, Греция, миграция, Общество, Политика, Происшествия, Россия
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Мигранты спалили свой лагерь на греческом острове Лесбос


Накануне ночью загорелся мигрантский лагерь Мориа, причем организаторами поджога стали 35 нелегалов, отправленных в карантин с подозрением на коронавирус.

По предварительным данным лагерь поджигали два раза и, в итоге, добились своего, он выгорел полностью, тысяча человек, проживавших в нем, разбрелись по острову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первый пожар произошел в Мории в два ночи. В поджоге подозревают 35 мигрантов, у которых диагностировали коронавирус и намеривались изолировать вместе с членами их семей и теми, с кем они вероятно контактировали.

Этих людей должны были вывезти из лагеря, однако они отказались покидать его, некоторые сбежали в близлежащую оливковую рощу, но были пойманы, после чего начались поджоги. Когда на место прибыли пожарные, их закидали камнями.


Пока горели палатки и временные строения лагеря, мигранты пели хором: «Гори, Мориа, прощай!».

Мориа сгорела  практически полностью, а то, что осталось, догорело в результате второго поджога, который случился в 7:00 утра. В результате без временного убежища остались более тысячи человек, в том числе женщин и детей, многие убежали в горы, некоторые маршем отправились по направлению к столице острова – городу Митилини.

Местные жители сообщили, что разбежавшиеся мигранты устроили поджоги и в других местах.

В итоге, по приказу заместителя министра гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Никоса Хардалиаса и решением генерального секретаря гражданской защиты Василиса Папагеоргиу на Лесбосе было объявлено чрезвычайное положение сроком на четыре месяца.

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