Мигранты вызвали беспорядки и столкновения с полицией

27.02.2020, Белград, Алексей Топоров

На греческих островах Лесбос и Хиос второй день продолжаются столкновения между правоохранителями и местными жителями, выступающими против строительства на их земле лагеря для мигрантов.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В горах Каравы развернулась настоящая партизанская война, которая легко для властей не закончится, – заявил глава общины Мадамаду острова Лесбос Хараламбос Целаидис. – Прошлой ночью я проиграл битву, сегодня мы равны, завтра я могу их победить».

Такой принципиальный и боевой настрой жители Лесбоса демонстрируют с 25 февраля, когда на их остров прибыл паром со строительной техникой, предназначенной для строительства мигрантского лагеря тюремного типа (для жителей Африки, Ближнего Востока, Афганистана, Пакистана и Бангладеш, по поводу которых власти Греции принимают решение о предоставлении или непредоставлении им убежища).

Островитяне пытались не дать строителям начать выгружать технику, после чего на них были брошены около двух сотен бойцов полицейского спецназа МАТ, применившего против слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Отступив, жители Лесбоса перекрыли дороги.

Аналогичные волнения произошли и на острове Хиос, где местные возвели баррикады, и в ходе столкновений с полицейскими ранения различной степени тяжести получили десятки человек. Также из-за беспорядков на островах начались пожары.

Следует отметить, что во многом на столь активные действия островитян спровоцировал бунт мигрантов-афганцев во временном лагере «Мория» на Лесбосе в начале февраля. На этот остров мигранты начали активно проникать с 2016 года, и та же временная «Мория», вместимость которой составляет 3 тыс. человек, довольно быстро перестала справляться с потоком прибывших – сейчас по разным оценкам там проживают около 15 тыс. человек.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2019 году в Грецию прибыло 59 449 человек (более 40% — афганцы, около 40% — африканцы, около 20% — выходцы из Сирии). При этом нелюбовь местных жителей к прибывшим связана с тем, что с их появлением резко ухудшается криминогенная обстановка (причем, в сводках появляются не свойственные ранее для греческого криминалитета такие преступления, как изнасилования несовершеннолетних мужского пола или акты вандализма в отношении православных церквей и часовен).

При правлении в Греции левой коалиции СИРИЗА, под присмотром ЕС мигранты массово попадали на материк. Греческое общество раздирали медиа-скандалы, связанные с тем, что в элладских городах нередко адаптировались боевики исламистских организаций, воевавших в Сирии и Ираке.

Сменившая левых консервативная партия «Новая Демократия» разработала проект по строительству сети лагерей тюремного для тех, кто ожидает решения по получению убежища в Греции на островах Лесбос, Самос, Кос, Хиос и Лерос вместимостью от тысячи до пяти тысяч человек

Однако даже такая инициатива властей вызывает резкое неприятие в греческом обществе, что показывает, насколько остро стоит этот вопрос.

«Руководство Северо-Эгейского региона и муниципалитеты региона осуждают варварские и чрезвычайно агрессивные действия правительства по отправке спецназа полиции на два острова Лесбос и Хиос, с тем чтобы навязать населению островов строительство новых тюрем, провоцируя их свободолюбие и честь», – завили представители местных властей в ответ на действия властей центральных.