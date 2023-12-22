Микаэл Бадалян: Интерес Запада – это выдавливание России и Ирана из Армении и Южного Кавказа

Известный блогер и общественный деятель Микаэл Бадалян по просьбе «ПолитНавигатора» прокомментировал геополитическую ситуацию, сложившуюся в Армении и те процессы, которые происходят на Южном Кавказе.

ПН: Вы пишите в одном из своих постов, что «Россия, судя по её действиям, не поддалась провокациям Запада и пошла совсем по другому пути. Вместо разжигания конфликта между братскими народами Россия без громких слов усиливает свое влияние в Армении, вливая сотни миллионов долларов в различные инфраструктурные объекты, увеличивая свое влияние в IT-отрасли, агропромышленном и туристическом секторе, значительно, с 2 до 5, увеличивая количество представительств Россотрудничества в Армении и многое другое».

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С чем, по вашему мнению, это связано? Насколько такая политика будет более эффективной при нынешнем руководствt Армении.

М.Б: На мой взгляд, Запад и Никол Пашинян, давайте в последующем их объединять, так как когда говорим Запад, подразумеваем Пашиняна и наоборот, добиваются ответных действий на свои провокационные акции в отношении России. Если подобное вдруг случится, то дальше обыграть ситуацию в Армении так, чтобы развивалась русофобия, будет проще простого.

Приведу очень простой пример. Недавно на 20 – 30 дней закрылся Верхний Ларс (КПП на границе России с Грузией). И я знаю многих людей, которые в результате этого потеряли сотни тысяч долларов. В глубине души такой пострадавший знает, что виноват Пашинян и армянская власть, но русских он обвиняет в первую очередь. И Россия тут сделала очень важный вывод, показав, что Армения для неё это не Никол Пашинян и армянская власть, а армянский братский народ, с которым она не идёт на конфронтацию.

Но здесь очень важно капитализировать эти вложения, потому что если не будет капитализации всех этих инвестиций и благих действий, если не будет правильной информационной поддержки всему происходящему, то тогда никакого толка не будет. Более того, от этого будет обратный эффект, потому что сегодня реальность такова, что именно на российские деньги проводится антироссийская политика. При этом я абсолютно согласен и считаю, что сегодняшнее выбранное Россией направление и повестка верные, но, повторюсь, очень важно всё это капитализировать и добиться результатов.

ПН: Вы утверждаете, что «Россия перестала вкачивать огромные деньги в «элиты», которые эти деньги благополучно клали в свои бездонные карманы и не давали никакого результата, как было на территории всех постсоветских стран, вместо этого Россия вкладывает деньги в саму страну и её инфраструктурные проекты, что безусловно огромный плюс как для Армении, так и для России».

Какова же будет реакция той самой «элиты», мимо которой сейчас прошли эти средства? Возможен ли саботаж и действия, направленные на недопущение российских инвестиций?

М.Б: Действительно я утверждаю, что Россия перестала инвестировать в элиты, которые брали эти деньги и клали в свои бездонные карманы, не принося никакого результата. Что же касается ответа на вопрос, будет ли реакция самой элиты в Армении, то она не может на что-то влиять и что-то решать. Поэтому на их реакцию, с точки зрения такого государства как Россия, обращать внимания не стоит.

Что же касается саботажа, то он маловероятен. Если говорить об оппозиционных элитах, а сейчас именно оппозиция якобы является пророссийской, то они не могут себе такого позволить. Ну а если посмеют, то пускай покажут своё истинное лицо.

Что же касается провластных элит, то они прекрасно и замечательно зарабатывают деньги в России. Допустим, Хачатур Сукиасян, главный олигарх от власти. Его авиакомпания FlyOne Armenia LLC постоянно расширяет свою полётную программу в России и сейчас там его самолёты летают каждый день и из каждого московского аэропорта. Соответственно, чем больше рейсов и полётов, тем больше денег.

ПН: Что же Запад в лице Франции, Великобритании, ЕС и США предлагает в качестве альтернативы этому? Снова отдать исконные армянские территории соседям?

М.Б: Запад не предлагает ничего по сути. Запад говорит о «мире» и якобы готов работать для его достижения. Запад делает вид, что он проармянский и где-то идёт на какие-то конфликты с Азербайджаном, но всё это выглядит для меня очень наигранным, неэффективным, да и смотрится просто дёшево.

Если они все такие проармянские на Западе, то почему до сих пор, допустим те же США, не ввели ни одной санкции против Азербайджана? Почему французский президент Макрон, который из себя чуть ли не армянина строит, заявил, что санкции не нужны? Почему Франция такая вся проармянская не отключила свой спутник, используемый Азербайджаном с 2015-го года, который по словам Ильхама Алиева, внёс огромный вклад в победу Баку в 44-дневной войне? Потому что им всем совершенно, абсолютно плевать на армян, так как у всех у них есть свои интересы!

Первоочередной интерес всех этих игроков – это выдавливание России и Ирана из Армении и Южного Кавказа в целом.

ПН: Как вы оцениваете транспортный инфраструктурный проект «Перекресток мира», разработанный Пашиняном? Кажется, он не «взлетел»? И даже по оценке премьера Армении, сейчас Баку якобы охладел к такому проекту из-за строительства транспортного коридора через территорию Ирана.

М.Б: Это что-то красивое и ни о чём. В свой последний визит даже вице-премьер России Алексей Оверчук сказал, что поддерживает «Перекрёсток мира». Но на самом деле России важен маршрут «Север – Юг» и необходимо, чтобы он также проходил через Армению. И это также важно для самой Армении. Просто надо понимать, что под эгидой открытия этих транспортных коммуникаций Никол Пашинян пытается преследовать свои цели. При этом он везде пихает слово «мир», чтобы на самом деле добиться выполнения условий Турции и Азербайджана. Потому что ему совершенно наплевать на армянский народ.

ПН: Что дадут сейчас Еревану поставки французской военной техники? Ведь сейчас был скандал с двумя поставками лёгких бронетранспортёров Bastion. Помимо них, армянские военные получат еще 50 французских БТР VAB, три радара ПВО, зенитные комплексы Mistral и тепловизоры. Французские сенаторы настаивают и на поставках САУ Caesar. Изменят ли данные системы и комплексы каким-то образом ситуацию в стране и регионе?

М.Б: Поставки французского вооружения не дадут ничего абсолютно! Говорят, что перед армянскими вооружёнными силами стоит задача создать свою альтернативную ПВО и развернуть её в течение следующего года для того, чтобы отказаться от коллективной системы ПВО ОДКБ. Но на мой взгляд, эта задача невыполнима. Даже физически сейчас в ситуации нехватки вооружений в мире, это нереалистично.

Сейчас по итогу таких поставок получается сборная солянка, от которой также результата никакого не будет. Особенно, к примеру, покупаются индийские артиллерийские установки, на которых применяются 155-миллиметровые снаряды, запасов коих на сегодняшний момент в мире практически нет. Всё что делается, идёт на Украину и ей самой не хватает. Где Армения собирается закупать эти снаряды? Как она собирается обучать обслуживающий персонал, как будет обеспечивать ремонт всех этих установок?

Вопросов огромное количество, ответов практически нет. И мы прекрасно понимаем, что закупка иностранного вооружения – это исключительно политическая акция, направленная на то, чтобы показать – вот мы независимы от России! И вот мы уходим от России в сторону Запада! Больше никаких целей эти закупки не несут.

ПН: Каковы, по вашему мнению, перспективы окончательного выхода Армении из ОДКБ? Никол Пашинян постоянно говорит о поиске новых партнёров и союзников, но в то же время окончательно рвать и уходить из ОДКБ или из того же ЕАЭС не собирается.

По ЕАЭС вообще было сказано, что экономическая деятельность будет только наращиваться. Чем это объясняется? В Ереване чего-то боятся или не доверяют Западу?

М.Б: Здесь очень интересная ситуация, потому что Никол Пашинян действительно собирается выйти из ОДКБ. При этом европейские его партнёры говорят о том, что ему не стоит выходить из ОДКБ. Почему? Европейцы понимают, что у них недостаточно ресурсов, чтобы зайти сюда и стать гарантами безопасности Армении. То есть нет никаких ресурсов и логистических, и банально существует нехватка вооружений, да и вся ситуация в мире не та, чтобы заходить на такую миссию.

Поэтому если не зайдут они, в случае если Пашинян выйдет из ОДКБ, то сюда войдёт Турция и Азербайджан. Это прекрасно понимают в Европе и этого развития событий не хотят. Но Никол Пашинян выполняет в данном вопросе турецкую повестку, поэтому из ОДКБ он будет выходить, если ничего не изменится.

Из ЕЭАС при этом же он не будет выходить, а, наоборот, будет наращивать отношения. Ведь понятно, что ЕАЭС – это про деньги, а всё то, что связано с деньгами, Пашинян на ментальном и психологическом уровне воспринимает и не может противостоять. Он дешёвка, взлетевший из грязи в князи и надо понимать, чем он занимался раньше. Он был грязным журналистом, который получал деньги за то, чтобы не писать грязь. Поэтому у него есть этот культ денег и сколько русские будут давать деньги, столько он и будет их брать, так как от них никогда не откажется.

ПН: В Ереване и Баку сейчас постоянно на разном уровне говорят о заключении мирного соглашения, и подаётся это как успех «миротворческого процесса». Что на самом деле будет означать «мир» от Никола Пашиняна для народа Армении?

М.Б: До реального «мирного процесса» еще очень далеко. По одной простой причине. Потому что для заключения мирного договора необходимо внести изменение в Конституцию Армении. Поэтому в 2024-м году Никол Пашиняна пойдёт либо на референдум, либо на внеочередные парламентские выборы вместе с референдумом. Никол Пашинян собирается закрыть историю Третьей Республики и начать историю новой Четвёртой с уже совершенно новой Конституцией.

Что это будет означать для Армении? Для неё это будет означать полную потерю идентичности, потому что помимо дополнительной сдачи земель, в этой Конституции будут прописаны и изменения в государственную символику, того же герба, с которого уберут горы Арарат, изменят гимн, официально откажутся от претензий, связанных с геноцидом. Но это будет означать потерю армянской идентичности.

ПН: Спасибо за ответы.