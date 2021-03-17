Михаил Барщевский: «В США правовые нормы соблюдаются от случая к случаю»

17.03.2021, Москва, Антон Филиппенко

На круглом столе были освещены проблемы задержания граждан РФ за рубежом и вопрос их экстрадиции по запросу третьих государств.

Как заметили эксперты, принявшие участие в круглом столе, задержание российских граждан за рубежом нарушается по всем пунктам – от политических до идеологических. С 2008 года, как отмечает член Международно-правового совета при Министерстве иностранных дел РФ Андрей Данельян, по запросу США арестовали 50 российских граждан. Только за 2020 год Россия направила 400 запросов на выдачу наших граждан, из них удовлетворили только 12 %.

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Председатель Общественного совета при МВД РФ и заслуженный юрист Российской Федерации Анатолий Кучерена заметил, что большинство судебных дел США в отношении граждан РФ выносится в отсутствии ответчика, как это случилось с РИА ФАН в деле с Bellingcat. Напомним, что в июне 2020 года ряду бывших и действующих сотрудников ФАН поступили сообщения с угрозами и предложением финансового вознаграждения от репортеров Bellingcat. Суть посланий – сотрудники медиахолдинга «Патриот» должны были сообщить о фактах, якобы имевших место о вмешательстве в президентские выборы США.

Полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях, заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Барщевский отметил, что в рассмотрении дела за пределами РФ – «ничего такого нет». Другой вопрос в рассмотрении дела в отсутствии одной из сторон: амстердамский суд даже не пытался получить доказательства от российского агентства ФАН. «В мире сегодня правовые нормы соблюдаются от случая к случаю. Право сильным не нужно, сильным право не выгодно. Право – то, что ограничивает сильного и уравнивает его со слабыми», – отметит эксперт.

Также партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев согласился с экспертами, что в подобных делах необходимо учитывать правовые нормы и интересы обеих сторон.

Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Исаев назвал дело в отношении ФАНа «методом работы сталинских троек», где не нужны обвиняемые и защитники, достаточно внутренней убежденности, что одна из сторон права.

Ранее ситуацию с Bellingcat прокомментировал также петербургский бизнесмен Евгений Пригожин: « ФАН дал исчерпывающий комментарий по поводу несоблюдения юридических норм, которые имели место в амстердамском суде. Нет никаких сомнений, что Bellingcat опубликовал недостоверные данные. Здесь нет никаких недосказанностей. Есть одна проблема – иностранные суды охотно принимают иски, зачастую втихую, к российским компаниям, а российские суды стараются избавиться от таких исков. И эта ситуация требует законодательной корректировки. Россия – страна честных людей, которые не готовы к такого рода хитростям западной юриспруденции».

Кроме того, на круглом столе обсудили проблему защиты чести и достоинства. Ярким примером, которой является дело бизнесмена Евгения Пригожина, подавшего в Люблинский районный суд Москвы иск к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному и ведущему YouTube-канала «Навальный Live» Владимиру Милову. Напомним, что предприниматель хочет получить от каждого ответчика по 5 млн рублей, поскольку считает, что распространенные Навальным и Миловым сведения порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.

По итогу круглого стола эксперты пришли к общему мнению, что РФ нужно менять стратегию взаимодействия с зарубежными странами и, как отметил Анатолий Кучерена, быть более агрессивными в части оказания юридической помощи в отношении наших граждан.