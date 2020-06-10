Михаил Ефремов в пьяной банальности зла

10.06.2020, Москва, Платон Беседин

Смертельное ДТП в Москве, которое произошло по вине пьяного заслуженного артиста России Михаила Ефремова, – это не трагическая случайность, а закономерный результат. К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит российский писатель Платон Беседин

Михаил Ефремов, выехав на встречную полосу, создал ДТП и убил человека. За рулём актёр находился пьяным. То, что у Ефремова были давние проблемы с алкоголем – не секрет. Вот только смотрели на это всегда скорее с умилением: мол, Миша гений, который не может примириться с этой жуткой действительностью – так что пусть пьёт. Хуже – его, как шута, таскали по вечеринкам, где он буянил и веселил. И при этом сам неплохо зарабатывал. В итоге отправляли этого богемного алкоголика не в лечебницу, а в прайм-тайм.

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Поэтому то, что случилось – закономерно. Ефремов шёл к трагической развязке долго и поступательно. И это не оправдание – наоборот. Ведь в итоге в своём саморазрушении, в своём накоплении энергии зла он выплеснул тьму на другого человека. И отнял жизнь. Дьявольская развязка.

И такая же дьявольщина (а дьявол – это отец лжи и обезьяна Бога, когда всё наоборот) в том, что именно этого несчастного, спившегося, заблудшего человека нарекли голосом совести в России. Он и сам удачно исполнял данную роль, вжился в неё, философствуя по принципу «Как нам обустроить Россию? Не знаю сам, но критиковать могу». Участвовал в различных, скажем так, либеральных движениях и проектах (один «Гражданин Поэт» с Дмитрием Быковым и Орулшей чего стоит) и повсеместно учил жизни.

Вот что чудовищно, на самом деле. Инфернальный педагогический момент. На роль голоса совести, на роль «обустраивателя России», на роль своего рода пастыря назначили человека, который оказался абсолютно безответственным, для которого человеческая жизнь как таковая в принципе мало что значила. Но именно о нём говорили: слушайте его, внимайте, подражайте ему – угу. Так где ваш герой?

Однако ещё более чудовищно то, что у светлоликих, которые носились с Ефремовым, как с писаной торбой (штамп, но тут более чем уместный), не случилось прозрения – наоборот. Они стали придумывать Ефремову тонны оправданий. Одно нелепее другого. Пил в знак протеста. Его подставили. Подсыпали в стакан порошок. И прочая дрянь, оправдывающая убийцу.

Скажете – цеховая солидарность? Нет, страшнее. Это банальность зла, когда одним можно, а другим нет. Когда одни элои, а другие морлоки. Ведь все эти светлоликие люди, изо дня в день придумывающие изощрённые оправдания злу, в итоге договорятся до совершеннейшей чуши.

Но вряд ли они вспомнят всерьёз и от души погибшего Сергея Захарова. Им он неинтересен или почти неинтересен. Ведь был обычный человек. Приехал из-за пандемии в Москву из Рязани на заработки. Работал в службе доставки. Отзывы о нём исключительно положительные: предупредительный, добрый, сердечный человек. И у него осталась семья – осталась без кормильца. Так будьте людьми – вспомните его, помогите ему (смотрю, что сподобился на сие исключительно Шендерович). Но – нет: одни только оправдания убийце.

К сожалению, так устроена система зла. Когда готовы оправдать кого угодно, если он свой. И что страшнее – готовы вознести его на знамёна сначала как героя, а после как мученика. И плевать, что ни на одну, ни на другую роль он не подходит.

Да, это очередной повод задуматься: кто наши герои сегодня? Кого тянут в них? Этих монстров – эскортниц, селебрити, потасканных актёров – из «ящика». А где живые, настоящие, порядочные люди? Их вам не покажут.

Рано или поздно придётся пересмотреть эту систему, возносящую уродов на пьедестал. А пока нужен внятный суд. Чтобы тот, кто совершил зло, был наказан. И по закону, и по справедливости. Только так – без всякого протекционизма.