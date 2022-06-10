Михаил Погребинский. Проигранный бой за «не-Россию»

Новости Украины

Намедни украинская охранка отчиталась о важном успехе. Некоему неназванному киевскому политологу было предъявлено обвинение в госизмене.

По версии СБУ, фигурант, имя которого не разглашается, «был связан с сотрудниками спецслужб России, которые действовали в Украине под дипломатическим прикрытием».

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В качестве доказательства несомненной связи со спецслужбами выступили изъятые при обыске фрагменты СМС-переписки подозреваемого с приглашением выступить на передаче Владимира Соловьева. Среди других «доказательств» связей с РФ – «аналитические материалы по проведению денацификации и демилитаризации Украины».

Пропагандоны из финансируемой структурами Сороса «Украинской правды» тут же растрезвонили, что на этот раз в «избушкины сети» попала жирная рыба в лице престарелого политтехнолога, сидящего в зиндане кума Путина Виктора Медведчука, – Михаила Погребинского.

Правда, если это так, то охранка Зеленского опоздала – Михаил Борисович уже с месяц как выехал за пределы Незалежной, и по некоторым данным, может сейчас находиться на территории Германии, где живет экс-диссидент и один из наиболее ярких представителей старого поколения украинских либеральных русофилов Владимир Малинкович, давний друг и соратник Погребинского еще по работе в штабе по самому первому избранию президентом Леонида Кучмы в 1994 году.

Впрочем, не исключен вариант, что объявляя подозрение, киевский режим, таким образом, отсекает одному из старейших политологов независимой Украины путь домой, вынуждая остаться в эмиграции. С другой стороны, рассуждая здраво, Погребинскому в нынешнем Киеве делать нечего в любом случае – та Украина, на создание и процветание которой он положил большую часть своей жизни, приказала долго жить, а новой Украине он просто не нужен.

Обычно охочий до комментариев и заметный в эфирах Погребинский, резко замолчал с началом российской СВО на Украине. И это молчание стало в некотором роде символическим. Знаменуя окончание не только эпохи минских соглашений, одним из основных публичных лоббистов которых в украинском экспертном сообществе был Погребинский, но и в целом закрытие того проекта страны, который он отстаивал и сопровождал все эти годы как аналитик и политтехнолог.

Если бы Украина Погребинского – та самая, которая «неРоссия», но при этом и не «антиРоссия» состоялась, сейчас было бы все по-другому. Но это – если.

Казалось бы, как здорово, – страна без химер крайнего национализма, выстраивающая себя на базе признания собственного русского и украинского корней в качестве равноправных государствообразующих начал. Потихоньку идущая в Европу, не делающая при этом каких-то резких движений в сторону России. И так далее.

Но ирония в том, что шанс именно на такую Украину эти прекрасные люди (там ведь не один Погребинский, а целая плеяда умных и по своему честных интеллектуалов эпохи ранней незалежности) прос**али даже не сегодня и не вчера, а позавчера.

Помнится, в начале девяностых примерно такие идеи пытался взять на вооружение оказавшийся недолговечным политическим конструктом «Межрегиональный блок реформ» Кучмы-Гринева. Владимир Гринев, напомню, это тогдашний вице-спикер Рады, либеральный русофил из Харькова, в идейном смысле предвосхитивший фигуру Евгения Кушнарева, но рано спекшийся в киевском политикуме и затем сошедший с политического небосклона.

Тем не менее, МБР стал трамплином к власти для Леонида Кучмы, не имевшего в тот момент вообще никакой твердой политической платформы или партии, опираясь на которую он мог бы проводить в жизнь какую либо осмысленную политику в стране.

Тогда вокруг Кучмы ситуативно сплотились не только промышленники юго-востока, но и русскоязычная либеральная политота, среди которой видное место занимали не только Гринев, но и уже упомянутый Владимир Малинкович и ставший серым кардиналом Банковой Дмитрий Табачник, а кроме них – Дмитрий Выдрин, Александр Разумков, Сергей Лелик. Ну и Михаил Погребинский.

К сожалению, для всех этих людей и для страны, тот набор туманных обещаний о строительстве Украины с опорой на ее русскоязычную восточную часть – так и не оформился во что то конкретное ни идеологически, ни структурно. Сами же тогдашние русофилы, попав в водоворот украинской политики, пошли по пути наименьшего сопротивления и конформизма.

А политическим кредо Кучмы на долгие годы вперед стало беспринципное лавирование между востоком и западом страны и ситуативное заигрывание с националистами, в попытках сделать из них опору в борьбе за власть с мощным на то время тандемом коммунистов и социалистов.

В результате оформилась та негласная политическая сделка, которая и стала неустойчивым идейным основанием постсоветской Украины: поднявшаяся на волне приватизации новая русскоязычная буржуазия отдает националистам на откуп гуманитарные вопросы, а националисты не мешают олигархии прибирать к рукам собственность и пилить бюджет. Являющаяся же посредником между двумя этими полюсами интересантов государственная бюрократия пополняется представителями и лоббистами обеих групп.

Именно в тот момент украинские либеральные русофилы добровольно уступили националистам галицкого разлива право на первородство и доминирование в новообразованной стране. Которая – чем дальше, тем больше усилиями националистической пропаганды превращалась из страны-новодела и «плавильного котла этносов» в американском духе – в претендующую на глубокую древность страну с титульной нацией и апартеидом в отношении «некоренных».

При этом, первые, совершенно логично для конструкции подобного рода, стали претендовать на гораздо больший объем статусности и прав, чем остальные. Именно на основании признания со стороны идеологов тогдашнего русофильства собственной второсортности и дающей особые права «титульности» оппонентов.

Ведь совершенно логично: если Украина – страна-новодел, возникшая как «общее дело» всех национальностей в ней проживающих, то из этого прямо следует принцип равноправия всех тех, кто эту Украину учредил. А значит – как бы никакой украинизации, тем более – насильной.

Если же Украина – это некая древняя, «от века сущая» держава, населенная со времен царя гороха какими-то титульными украинцами, при этом в силу цепи каких-то обстоятельств потерявшая свою изначальную независимость, а затем ее вернувшая – то в такой Украине именно представители титульной нации имеют полное право устанавливать свои права и порядки. «Каждому городу – нрав и права», ага. А для не согласных есть чемодан и вокзал.

Так вот, предельно грубо в целях экономии времени обобщая – борьба за то, какой быть Украине была проиграна украинскими русофилами еще тогда – в середине девяностых. И Погребинский – один из тех, кто ее тогда проиграл, а проиграв, встроился в националистический консенсус в особой роли. О которой – чуть ниже.

Все остальные события, включая два последних майдана, войну и потерю территорий – это были лишь отложенные во времени следствия. А роль идеологов «русскоязычной Украины», среди которых одно из самых заметных мест занимал Михаил Погребинский – сводилась лишь к борьбе за волосы в условиях потерянной головы.

Неудивительно, что русофилы год от года, десятилетие от десятилетия все больше теряли вес и влияние в украинской политике, были вынуждены идти на все более противоестественные альянсы с националистами разных оттенков, постепенно превращаясь в декоративный элемент правящего режима, становившегося все более националистическим по своей сути.

И роль последнего из обслуживавшихся Погребинским-политтехнологом проекта ОПЗЖ состояла в политической анестезии для русскоязычных избирателей. Чтобы иллюзия представленности и вовлеченности помогла им не замечать все более существенное сужение собственных прав в родной стране.

И сегодня этот процесс дошел до своего логического завершения, когда господствующая в стране русофобская пропаганда предлагает русским и русскоязычным людям защищать с оружием в руках тот общественный порядок, при котором они и их дети будут людьми второго сорта и объектом для социокультурных экспериментов по переделке в украинцев.

Вспомним Гражданскую войну в США. Тогда северяне выдвинули лозунг отмены в стране рабства после своей победы, а черным, взявшим оружие в рядах армии Севера, давали свободу вместе с винтовкой.

А теперь сравним с украинской ситуацией. Сегодняшнее «Вставай на захыст Неньки от московской Орды!» в переводе на нормальный язык звучит примерно так: «Защити от российского оккупанта свое священное право быть оштрафованным за родной язык и за георгиевскую ленточку». То есть, русским согражданам предлагается защищать Украину просто так. Ничего не прося взамен и даже себе в убыток.

Если бы нынешний украинский режим действительно представлял всю страну и был властью, в том числе и русскоязычных сограждан, мы бы увидели обещания сделать после победы русский – вторым государственным. Но вместо этого мы наблюдаем обещание создать при Минкульте совет по дерусификации.

Так что нет ничего удивительного в том, почему миллионы жителей Украины, несмотря на пропаганду, поддерживают Россию. Любому человеку естественно поддерживать свою страну в трудный момент. Если, конечно, это действительно его страна. Но Украина сделала все, чтобы русские люди чувствовали себя в ней чужими. Теперь киевская власть пожинает плоды такого отношения к людям – в херсонских и мелитопольских очередях за российскими симками и паспортами.

Нужен ли Погребинский новой Украине? Ответ отрицательный. Есть ли шанс на воскрешение той Украины, которую Михаил Борисович сотоварищи так и не построили? Тоже нет. Выходит так, что нынешнее «подозрение в госизмене» стало своеобразной эпитафией этой проигранной борьбе за «неРоссию». Впрочем, у Погребинского еще есть время на досуге написать об этапах этого скорбного пути увлекательные мемуары.