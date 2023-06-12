Михаила Ефремова не выпустили из тюрьмы на СВО

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Актер Михаил Ефремов, отбывающий тюремный срок за смертельное ДТП, просился добровольцем на СВО, но его не взяли.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Метаметрика» рассказал актер Иван Охлобыстин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его не взяли. Он хотел туда, его не взяли. Ну, он больной пожилой человек с такой трагедией. Он ломанный-изломанный. Дай Бог, чтобы он возвратился на сцену и начал ставить спектакли, потому что он гениальный актер и режиссер. Он действительно хороший человек, но вот так бывает», – сказал Охлобыстин.

Он не исключает, что, если бы Ефремов находился на свободе и продолжал участвовать в либеральном проекте «Гражданин поэт», он бы был сейчас в числе противников СВО.

«Да, скорей всего, да. Господь отвел. Скорее всего, он бы ляпнул в самом начале, и уже бы сидел на 20 лет. А так тихо и мягко, Господь так сделал», – сказал Охлобыстин.

Он приходится Ефремову кумом, оправдывает его былые либеральные взгляды и уверяет, что сейчас Михаил поддерживает СВО.

«Ему это довольно непросто, потому, что он когда-то представлял целую аудиторию, но в силу того, что на его таланте спекулировали большей частью, предоставляя неверную информацию. А он человек такой – зажигалка и актер. Актеры как дети, это наивняк такой. А так он очень хороший, и дай Бог, чтоб все», – сказал Охлобыстин.

В июне 2020 года Михаил Ефремов врезался в легковой автомобиль и убил водителя. В крови актера были обнаружили следы алкоголя, марихуаны и кокаина. В суде Ефремов пытался отрицать свою вину и заявлял, что не был за рулем автомобиля, несмотря на множество свидетелей. Он приговорен к 7,5 годам тюремного заключения.

В последние годы перед заключением Ефремов отметился серией заявлений против России и в поддержку Украины. Так, он предлагал отдать Украине Крымский мост и 15 лет бесплатно поставлять газ. На киевском радио он заявлял, что «Россия погрузилась в империалистический морок и испытывает фантомные боли по потерянным после развала СССР территориям». Кроме того, он называл русский народ «гнидой».