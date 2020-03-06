Михайло Самусь нашёл главные козыри Украины против Путина на Чёрном море

06.03.2020, Киев, Игорь Петров

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю не следовало заявлять о возможности возобновления подачи воды в Крым, поскольку так Украина может лишиться своего «главного козыря» в отношениях с Россией.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для него водная катастрофа в Крыму будет катастрофой его главного проекта. То, что премьер потом забрал свое заявление, значит, что у украинского руководства решения пока нет. И слава Богу.

Я бы хотел просто рекомендовать, напомнить, что с Россией можно работать только с позиции силы. Это – главный и последний козырь украинской стороны в отношениях с Россией. Чем больше будет болеть России Крым, тем больше, мощнее и красивее будет этот козырь.

Я призываю украинскую сторону не отдавать этот козырь сейчас. С точки зрения переговоров со страной агрессором – это будет просто стратегический проигрыш. Давайте хотя бы продержим этот козырь один год, а потом вернемся к этому вопросу в марте 2021 года, когда у Путина будет немного другая ситуация. Может, в Крыму уже произойдет катастрофа», – надеется русофоб.

А пока, Самусь считает, что Украина может получать от США старые корабли, и это изменит баланс сил на Черном море.

«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы секонд-хенд кораблей с ракетным оружием. Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Черном море. Если Андрей Таран (новый министр обороны) это сделает, то это будет просто супер успех», – бредит «эксперт».