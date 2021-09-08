Михалков: «Из чеховских сестер делают лесбиянок, которых играют трансгендеры»

Чтобы российская кинолента получила премию на престижном западном фестивале, нужно снять ее с точки зрения негативного отношения к своей стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил российский режиссер Никита Михалков.

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Издание поинтересовалось мнением о новом поколении актеров, которых современные режиссеры характеризуют как очень свободных людей, способных запросто преодолеть внутренние барьеры или комплексы, которые мешали работать прошлым поколениям.

«Преодолеть барьер не так сложно. Вопрос, что ты можешь после этого предложить? Только этот самый барьер? И что? Можно снять штаны, блевать, напиваться, ругаться матом. Но это условность, которая создает видимость свободы. Свободное и независимое обладание профессией, когда ты можешь всё, когда ты вооружен технически, как ремесленник, если хотите, — вот свобода, которую я признаю», – считает Михалков.

По его словам, свобода быть разнообразным и интересным состоит в том, что ты делаешь.

«Очень просто сделать Тузенбаха гомосексуалистом, трех сестер лесбиянками, и чтобы их играли трансгендеры. Ну и что? А сыграть по тексту так, чтобы зрители плакали в зале, — это другое. Невозможно свободой заменить мастерство. Я смотрю спектакль и вижу, что вот это сделать было нетрудно, а вот это — трудно, так трудно, что я даже не понимаю, как это удалось. Вот тогда — да, я восхищаюсь. Как зрителю, мне свобода мало интересна. Хочу видеть, что за этим», – сказал режиссер.

Также он рассказал о восприятии российского кино на Западе.

«Западные престижные фестивали за последние годы научили, что, чтобы получить там премию, надо рассказывать с точки зрения людей, которые не любят, не чувствуют, не знают и не сострадают стране, в которой они живут. Это факт. Их можно поднимать на щит, говорить, что они гениальны. Но одна женщина однажды написала мне, что искусство — это то, что хочется увидеть, прочесть или услышать еще раз. Много наших картин в прокате люди хотят посмотреть второй раз? Вот вам и ответ», – резюмировал Михалков.