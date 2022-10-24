Михалков: «Народ собирает деньги на армию, барыги – продолжают наживаться»

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Среди противников СВО, помимо откровенных врагов России, не меньшим злом являются «кукольные пацифисты» и наживающиеся на войне «барыги» из бизнеса.

Об этом в эфире своей передачи на «Бесогон ТВ» рассказал российский режиссёр Никита Михалков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы столкнулись с тем, что, если бы 24-го февраля 22-го года не началась СВО, война шла бы на территории нашей страны. И, столкнувшись, мы увидел, что наша кукольная жизнь не готова держать удар. Не все, есть люди, которые с первого мгновения включились, воюют, помогают, понимают, не хихикают и не прячутся за общие слова о пацифизме», – констатировал Михалков.

Большим, чем фальшивый «пацифизм», злом режиссёр назвал наживающихся на войне бизнесменов. Он отметил тот факт, что в то время, как неравнодушные русские люди собирают средства на амуницию российским бойцам, «барыги» продолжают поднимать до заоблачных цифр цены на военные принадлежности.

Михалков привёл пару примеров, таких как подорожавший в четыре раза жгут или почти в 20 раз – бронежилет.

«Посмотрите, с одной стороны, просто люди, граждане собирают помощь армии, а с другой стороны с невероятной скоростью бизнесмены поднимают цены на то, что армии необходимо. Это получается, что люди небогатые собирают деньги для того, чтобы помочь армии, и эти деньги перетекают в карманы барыг, которые наживаются на этом. Ребят, как это? И, в то же время, говоря обо всём этом, я совершенно, железно убеждён, что вмешательство в военные дела, попытка из тёплой квартиры за чашечкой кофе, в кафе на «Патриках» обсуждать и осуждать армию – это пошло, бессмысленно и очень вредно», – возмутился режиссер.