Михалков не стал показывать жест, но самое главное высказал о Западе

Россия – это единственный мост между Востоком и Западом, без которого не может быть человечества. Сейчас Россия восстала, потому что ее пожелания не были учтены, с чем она не может согласиться.

Об этом в эфире агентства «БелТА» заявил известный российский режиссер Никита Михалков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы – единственный вообще мост между Востоком и Западом, мы – единственные, кто может воспринимать совершенно спокойно и однозначно – и западную культуру, и восточную, мы и степь, и пустыня, и леса, и горы, мы – все. Мы, действительно, – та часть света, без которой планеты нет просто, человечества нет, его не может быть. Мы встали потому, что мы не хотим. Мы уважаем свои желания и не дадим не уважать свои желания кому бы то ни было. Если мы не можем уговорить, объяснить, если нас не хотят понять, значит, нам придется защищаться и уже тогда не будет никаких компромиссов, тогда уж действительно – кто кого. Понимаете, я придумал формулу русского человека, что абсолютно недоступно никому в цивилизованном мире. Русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтоб обязательно было, а нет – и х… с ним. Вот, скажите эту формулу французу, он решит, что вы с ума сошли», – заявил Михалков.

Режиссер также считает, что Запад не имеет никакого права указывать России, как жить, и может со своими советами «идти в жопу».

«Вы знаете, мы совершенно спокойно можем послать их в жопу по одному простому принципу – они исполняют законы? Они исполняют договоренности? Они подписанные собой бумаги исполняют? Они следуют тому, о чем договариваются? Пусть они заткнутся! Говорят, что «это не так». Какой закон, когда президента Байдена вместе с его сыном давно пора сажать в тюрьму за все, что они сделали, а сажают Трампа. У меня нет никаких привязанностей, но, когда 70-летняя тетя приходит и жалуется, что ее изнасиловали 80 лет назад, и это считается серьезным, надо это выяснить, как же так, как он мог, взял за коленку. О чем?.. Абсолютно двойные стандарты, фарисейство, вранье на глазах. Организована Буча, просто инсценированная, на машинах таскали чужие трупы, раскладывали по улицам – о чем они будут нам говорить, про закон? Просто… спокойно не могу показать этого жеста», – резюмировал режиссер.