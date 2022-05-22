Михалков показал обращение к Путину о вопиющей ситуации на границе

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На российской таможне складывается необъяснимая ситуация, когда через границу на Украину не пропускают волонтеров, везущих обмундирование и оборудование, столь необходимое для российских военнослужащих.

Об этом в эфире «Бесогон ТВ» рассказал российский режиссёр Никита Михалков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу напомнить вам, что бывают очень большие проблемы на таможне, когда люди собирают средства, на них покупают какое-то обмундирование или оборудование, и в результате на таможне возникают проблемы. Я не знаю, изменилось ли что-нибудь с тех пор, как мы об этом говорили, но я вижу, как наши воины обращаются с просьбой к сербскому снайперу Деяну Беричу лично обратиться к президенту Владимиру Путину в надежде, что он услышит этого человека», – рассказал Михалков.

В эфире Никита Михалков показал видеообращение Деяна Берича, снайпера из Сербии, воевавшего на стороне ДНР. Он обратился с просьбой решить проблему поставок всего необходимого через таможню.

«Снова на российской таможне останавливают квадрокоптеры и бронежилеты. Наверное, Путин меня не услышит, но может какой-то чиновник услышит. Товарищ, Путин. Наша русская таможня замазала свое лицо кровью русских солдат. Очень сильно замазала лицо кровью русских солдат», – сказал снайпер из Сербии.

Михалков в качестве подобного примера также привёл данные командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, с которого «содрали» 5 тысяч рублей ростовские гаишники, когда тот перевозил приборы ночного видения.

«Это ж не таможня. Это пишет командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, с которого родные ростовские гаишники содрали 5 тысяч за провоз в автомобиле приборов ночного видения, которые он вез на фронт. У Ходаковского, по-моему, очень правильное предложение – не отправить ли этих ребят на передок? Туда, повоевать, чтобы понять, что нельзя наживаться на чужом горе, неправильно это», – возмутился режиссер.

Ходаковский также писал, что при этом пришлось терпеть несколько часов «шмона», в результате чего сбился весь график. Позже он опубликовал продолжение истории.

«Вчера услышал от одного представителя власти позицию таможни по вопросу пропуска в зону боевых действий оборудования и товаров двойного назначения, к которым относятся даже колёса к Уралам и Камазам. Позиция такова: пропуск через границу вышеуказанных товаров осуществляется в соответствии с нормативной базой, то есть – ограничен. Коптеры, тепловизоры, бронежилеты…. колёса, опять же. Что хочется сказать? Вот сейчас враг бьёт по Белгородской области, и нужно, видимо, чтобы он не просто обстреливал её со своей территории, а перешёл границу, тогда и фронт окажется по нашу сторону, и таможня сможет честно поднять руки и снять с себя тяжёлую ношу охраны армии от современных вспомогательных средств – нормативная база перестанет действовать вместе с таможней. Такого мы хотим? А может, чтобы любой враг не оказался по нашу сторону границы, нужно руководствоваться не казённой нормативной базой, а здравым смыслом? И адаптировать нормативную базу под современные условия?» – написал на своей странице Ходаковский.