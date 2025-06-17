Михалков предложил реформировать суды и вернуть смертную казнь

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Режиссер Никита Михалков продолжает настаивать на отмене в России моратория на смертную казнь.

Об этом он заявил сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю отношение президента и Святейшего Патриарха и не смею спорить ни с тем, ни с другим. Но когда мне говорят: вы понимаете, что будет, ведь у нас такие плохие суды, – у меня вопрос возникает, а может быть, проще заняться судами, чем делать несчастными десятки, сотни, тысячи людей, которых убивают террористы», – сказал Михалков.

Он считает, что возврат к практике смертных казней будет даже гуманным для людей, которые раздумывают, совершать ли им акты терроризма.