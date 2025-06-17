Михалков предложил реформировать суды и вернуть смертную казнь

Елена Острякова.  
17.06.2025 21:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 491
 
Госизмена, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм


Режиссер Никита Михалков продолжает настаивать на отмене в России моратория на смертную казнь.

Об этом он заявил сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Режиссер Никита Михалков продолжает настаивать на отмене в России моратория на смертную казнь. Об...

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«Я знаю отношение президента и Святейшего Патриарха и не смею спорить ни с тем, ни с другим. Но когда мне говорят: вы понимаете, что будет, ведь у нас такие плохие суды, – у меня вопрос возникает, а может быть, проще заняться судами, чем делать несчастными десятки, сотни, тысячи людей, которых убивают террористы», – сказал Михалков.

Он считает, что возврат к практике смертных казней будет даже гуманным для людей, которые раздумывают, совершать ли им акты терроризма.

«Смертная казнь — это не желание убить. Это красная линия. Это возможность дать человеку понять, что его ждет, если он это злодеяние совершит», – подчеркнул Михалков.

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