Михалков: Прибалтика не нужна. Прирастем Украиной и Белоруссией

Новости Украины

России не нужно стремиться вернуть себе бывшие советские территории, тем более не нужны границы Российской империи. Речь может идти лишь о воссоединении с Украиной и Белоруссией.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил известный российский режиссер Никита Михалков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Михалкова, названные им территории – это то, что органически является частью России.

«Мы можем понимать, что Прибалтика уже живет своей жизнью, ей от нас очень много надо, а нам от нее, в общем, немного. Если иметь в виду Западную Украину, я тоже думаю, что это все равно то, что никогда не прирастет по-настоящему. То, что существует сегодня в наших пределах, плюс Украина, по крайней мере, восток Украины, хотя я думаю, что вся Украина и Белоруссия. Повторяю, это не имперские замашки – это эмоциональное ощущение, просто органическое ощущение. Это мое органическое ощущение, что это и есть мы. И ничего другого нам больше, мне кажется, не надо», – заявил Михалков.