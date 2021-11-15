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15.11.2021 13:47
(Мск), Москва,
Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Прибалтика, Россия, Украина
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Михалков: Прибалтика не нужна. Прирастем Украиной и Белоруссией

Новости УкраиныРоссии не нужно стремиться вернуть себе бывшие советские территории, тем более не нужны границы...

России не нужно стремиться вернуть себе бывшие советские территории, тем более не нужны границы Российской империи. Речь может идти лишь о воссоединении с Украиной и Белоруссией.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил известный российский режиссер Никита Михалков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Михалкова, названные им территории – это то, что органически является частью России.

«Мы можем понимать, что Прибалтика уже живет своей жизнью, ей от нас очень много надо, а нам от нее, в общем, немного. Если иметь в виду Западную Украину, я тоже думаю, что это все равно то, что никогда не прирастет по-настоящему. То, что существует сегодня в наших пределах, плюс Украина, по крайней мере, восток Украины, хотя я думаю, что вся Украина и Белоруссия. Повторяю, это не имперские замашки – это эмоциональное ощущение, просто органическое ощущение. Это мое органическое ощущение, что это и есть мы. И ничего другого нам больше, мне кажется, не надо», – заявил Михалков.

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