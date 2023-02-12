Михалков: В Екатеринбурге оправдывают американский план «деколонизации» России

Владимир Гладков.  
12.02.2023 23:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политические диверсии, Россия


Российский режиссёр Никита Михалков обратил внимание на опасные тезисы, озвученные в интервью одного из работников екатеринбургского исторического музея местному интернет-изданию. Фактически, они могут служить оправданием американского плана «деколонизации» России.

Об этом Михалков рассказал в эфире «Бесогон ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский режиссёр Никита Михалков обратил внимание на опасные тезисы, озвученные в интервью одного из...

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«Что происходит в музее истории Екатеринбурга? Это слова сотрудника музея Вячеслава Печника, которые он сказал сотрудникам журнала «It’s my city»:

«Русские колонизировали местные народы не так жёстко, как было в Северной Америке – никого полностью не истребляли. Но некоторые коренные народы уходили на север (манси), а другие устраивали восстания (башкиры)».

Вопрос на засыпку – какое ключевое слово? Колонизация. А чем оно нивелируется? «Не так жёстко, как это было в США». Читаем дальше:

«До русской колонизации на территории современного Екатеринбурга сначала жили кочевые племена тюрков, потом сюда пришли венгры, а также предки ханты и манси. А затем основными народами стали татары, башкиры и марийцы», – процитировал режиссёр.

По его мнению, подобная риторика является подготовка к плану «деколонизации», который сейчас вбрасывается американцами через Украину.

«То есть, когда одни народы вытесняли других – это нормально. И только когда пришли русские, это называется колонизацией.

Это как? На полном серьёзе внутри страны, внутри единого, по идее, народа, нам внедряют в сознание, что русские колонизировали другие регионы страны. Но «не так жёстко, как это было в Америке».

Кто-нибудь это слышит, с этим борется? Нет. По капле нам вводят эту инъекцию, что нам нужно разваливаться как единой стране», – возмутился Михалков.

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