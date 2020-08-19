Михалок бьётся с режимом Лукашенко в «Ибице»

19.08.2020, Минск, Петр Угрюмов

«Михалок, выходи! Выходи, подлый трус!» Такой в последние дни была общая тональность многих комментариев под статусами беглого белорусского музыканта в соцсетях и под его видеороликами в Ютубе.

Какие бесцеремонные люди. Требовать от недавнего кумира выйти из украинской зоны комфорта в беспокойный минский бунт. Тануна!

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То есть, так-то в Инсте Сергей Михалок с удовлетворением констатирует, что его майданные и змагарские песни «Воины света», «Грай», «Не быць скотам» звучат сейчас на площадях в РБ. И кумир всячески одобряет поклонников: «Жыве Беларусь». Но живет она отдельно от него. И протестующие нехай справляются без него. Михалку же и в одесском ночном клубе «Ибица» неплохо «жывется».

12 августа в Одессе, перед концертом «Ляписа 98», недоумевающие сторонники белорусского майдана пытались «пристыдить» исполнителя змагарских песен: «Михалок! В Беларуси убивают людей, а ты тут поешь ртом». На концерте певец опосредованно и невнятно ответил на эти упреки: «Наши братья-белорусы — “воины света” — поборят всех дартов вейдеров». Дальше он матерно высказался о том, что геополитика — ерунда, поэтому нечего тут ею грузить публику, а лучше офигенные песни послушать.

Впрочем, такой подход удовлетворил лишь публику, которая за билеты заплатила и увидала Михалка на сцене «Ибицы». А вот публика, жаждавшая увидеть кумира на майдане в Минске, не унималась. Михалку насовали полную панамку претензий.

Комментарии в соцсетях и под песнями на Ютубе свидетельствуют не просто о кризисе эстетики бунтарства brutto-ляписовского образца. Здесь уже речь о вырождении этой эстетики.

Вот некоторые цитаты:

«Эй! “Воин света”! Ты где спрятался? Твоя страна горит. Как никогда нужны твои песни».

«Когда в 2014 начался “кипиш” в Украине — Серега, ты поддержал Украину. Сейчас начинаются непонятки в твоей родной стране — ты молчишь… Что не так в тебе?»

«Сергей Владимирович, не ко времени отмалчиваться! Вы нужны людям! Сейчас как раз тот переломный момент и такие люди, как вы, как раз нужны как мотиватор тем смельчакам, которые рискнули выступить против узурпатора! Ответьте же уже, наконец! Поддержите людей!»

Отмалчиваться уже не получалось. В иных ситуациях это беспроигрышная модель поведения. Вы там где-то суетитесь и клевещете, а караван идет. Но здесь молчание выглядело бы неприличным. По меркам публики, так долго возбуждаемой песнями «Воины света» и «Гарри», это сплошная ганьба и зрада.

И Михалок стал лихорадочно заполнять свои паблики «старыми добрыми» клипами и текстами змагарских песен. Даже стихотворение «Свобода приходит нагая…» Велимира Хлебникова в эту копилку вкинул.

Ну, это обычное дело с майданной тусовкой. Как в преферансе: «Хода нет — ходи с бубей…» и т.д. У кастрюлеголовых уже не первое десятилетие это универсальный ответ на все вопросы. Спросите у них: зачем? каковы неизбежные экономические и потери? что получили в результате? Обязательно услышите в ответ: «Свобода приходит нагая, Бросая на сердце цветы, И мы, с нею в ногу шагая, Беседуем с небом на ты».

Хода нет — ходи с Хлебникова. Нечем бить — Хлебниковым бей.

Уже неоднократно предлагалось майданной публике, любящей декламировать «свобода приходит нагая», исполнять эти свои мантры на мотив песни из «Собачьего сердца». Можно даже чередовать хлебниковские революционные строфы с еще более «революционными»: «Суровые годы уходят Борьбы за свободу страны! За ними другие приходят. Они будут тоже трудны».

В общем, поклонники ему: «Михалок, выходи!» На площадь к протестующим, то есть.

А он им пишет из Фейсбука:

Не время стоять на коленях

У древнего страха во власти!

Смотреть, как чертово племя

Рвет планету на части.

Армагеддон пророчат

Пигмеи с трусливых обочин.

Слышите, пушки грохочут?

Я жив — значит, бой не окончен!

Жив он. Бой не окончен. Хрена ли вам еще надо, пигмеи с трусливых обочин? «Где тебе еще… реформ не хватает?!» (с)

В общем, фейсбучный вклад Михалка в поддержку белорусских протестующих – публика, замершая в ожидании, не оценила.

Посыпалось вот это вот всё в комментариях:

«Извини за прямоту, Серега, но ты столько бабла срубил, продавая белорусскую протестную риторику у себя на концертах, что теперь твое молчание — это какой-то слив собственной движухи. Ссылочки на видосы, конечно, увеличат их просмотры, но это такая себе поддержка. Смотри не просри уважуху своих людей! Я пока твою дискографию не выбрасываю, но от прослушивания временно воздержусь. Надеюсь, что временно».

«Серёжа, your bunny wrote! Схерали ты в Одессе сейчас?! А как же «Гані быкоў – вярнецца доля!».

«Сергей, Вам там просили передать, что в Беларуси происходят тексты ваших песен».

«И это вместо публичного заявления хотя бы? Вместо поддержки своему народу, который борется сейчас за “Freedom Belarus”. Я не из Беларуси, но мы верили вашим песням в 2011-2012 гг. во время протестов в России. До мурашек, до слёз. И что теперь? Вы молчите».

Есть, правда, и поклонники, к пассивности певца относящиеся с пониманием: «Когда Михалок спокойно уехал из Беларусии, его народ поддержал?! Так что вы от него хотите, он вам ничем не обязан. Более того, ещё время не пришло, а делать громкие политические заявления ни к чему, он же публичная личность».

Михалка явно уязвили обвинения в «продаже белорусской протестной риторики» у себя на концертах. Он вяло отмахнулся от них, написав в фейсбучном посте: «С 2011-го по 2016 мы не выступали в Беларуси. Имитировали “запрет”. Придумали “чёрные списки” чтобы монетезировать образ “борцов”. Альбом “Рабкор” в беларуском медиа-пространстве был разгромлен за “эфимерность” и “плакатность”».

На орфографию и пуктуацию не обращайте внимания. Кумиру всё можно: и «монетЕзироать», и быть «эфИмерным».

Но комментаторы не оценили «тонкого юмора» Михалка. «Не только лишь все» поняли, что кумир стебется, когда говорит об «имитации запрета» и монетизации образа борцов. И здесь я возвращаюсь к стартовому тезису о кризисе жанра и вообще о вырождении бунтарской эстетики brutto-ляписовского образца. Аудитория Михалка перестала понимать «стёб» кумира.

К тому же Михалок в своих объяснениях с публикой сразу же и подставляется: «С 2011-го по 2016 мы не выступали в Беларуси». Но в 2016-м и 2017-м он-то благополучно выступал в Белоруссии. И получается, что белорусская власть великодушней и благородней собственного «ниспровергателя». Приехать на концерт в 2017-м можно, а появиться на митинге в 2020-м — очко играет?

Можно сколько угодно отмазок придумывать, что помешало Михалку доехать до Минска: ковид, проблемы с властями… Но самой убедительной версией будет оставаться версия о банальной перестраховке: исполнитель дорожит возможностью давать концерты в РБ, поэтому не надо торопиться на протесты.

Поклонники, разочаровавшиеся в Михалке, логичны в своих претензиях. Россияне-«вагнеровцы» добрались до Минска, а белорусский «воин света» не смог? Какой же тогда он, к черту, «воин света»?

Мне-то вообще нет дела до Михалка. Но надо признать тот факт, что его проект BRUTTO удачно окучивает молодежь, в том числе и украинскую. Песня «Гарри», ставшая своей для «Азова», имела миллионы просмотров на Ютубе. Поэтому Михалок был неплохо обласкан украинской властью.

Певец «воинов света» изъясняется вполне себе пропагандонскими конструкциями. Несколько лет назад в интервью он говорил: «Мы видим, что сегодня русский рок на службе у Кремля. Вот мне 43 года. Я самый слабый из BRUTTO. Самый старый. Выйди против меня, Кипелов, Скляр, Сукачев! Давайте соберемся. Подраться хотите? И они показывают, что они ссыкуны, они не верят, во что говорят. Они гупешки. Что Чичерина понимает, о чем идет речь? Ее привезли, что-то показали, пофотографировали… Ссученных в России очень много. А ссученный — он не за идею, он предатель. И предателя рано или поздно накрывает волна разочарования, совесть его грызет, он чувствует, что не прав».

Ну, как по мне, то все проекты Михалка — пыль под ногами тех же Кипелова и Сукачева. Скляр и Чичерина свои идеи подкрепляли приездами в Донбасс. А смельчак Михалок никак до бунтующего Минска не доедет. «Что не так в тебе?» — пишут в комментариях поклонники.

Я скажу, «что не так» в Михалке. Еще раз о его бунтарской эстетике. Она досношалась до «Ибицы». Михалок не первый из кумиров, кто примерял на себя долгоиграющую маску и декларировал лозунги, рассчитанные на долгие годы. Шевчук — это про «не стреляй!». Михалок — это про «биться до утра». И так далее.

На самом-то деле, всё это — про лицемерие. Шевчук весной 14-го не поехал в Донбасс, чтоб спеть там свой хит обеим сторонам, еще только начинавшим воевать. У него был шанс сделать что-то, покруче минских соглашений: остановить боевые действия своим появлением. Во всяком случае, стоило попытаться. А сегодня его «не стреляй!» — это синоним хриплой фальши. То же — с бойцовскими качествами Михалка, способного «биться до утра» в «Ибице».