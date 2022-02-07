Михеев: «Две трети ВСУ под Донецком. Харьков возьмут за один день»

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Новости Украины

Вся наиболее боеспособная армия Украины стянута к Донецку, все остальные фланги на украинской границе остались открытыми для наступления.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наиболее боеспособные две трети украинской армии сейчас стоят под Донецком. Вы говорите «боитесь вторжения», все направления ваши сейчас открыты. Харьков за один день можно взять. И никакая территориальная оборона не поможет», – сказал политолог украинским экспертам.

Он призвал украинцев одуматься и не быть марионетками Запада.

«В том числе потому что ситуация оказалась такой, какую вам приказали сделать ваши лучшие друзья – европейцы, американцы. Не надо любить Россию, не надо любить Путина. Это вовсе не обязательно. Но думать головой всё-таки надо, раз уж история забросила вас наверх и дала вам возможность обрести долгожданную независимость», – добавил Михеев.