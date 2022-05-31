Михеев: На смену сбежавшим либералам – в РФ подрастает новая элита настоящих героев
Всех предателей и либералов, которые сбежали из страны или своими высказываниями провоцируют раскол России, необходимо лишить гражданства РФ.
Об этом говорили эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я вообще не понимаю, почему мы заигрываем с теми, кто откровенно выступает против нашей страны, будучи гражданином РФ. Я полагаю, что давно назрела необходимость изменений, в том числе и в Конституцию, и люди, которые выступают открыто против интересов государства, особенно в такое непростое время, должны быть лишены гражданства РФ.
Если закон говорит, что этого нельзя делать, то я не вижу причины, по которой нельзя этот закон изменить. Когда человек, гражданин РФ, говорит о том, что РФ в нынешних границах, а Крым это неотъемлемая составляющая РФ, они Крым российским не признают, они говорят о расчленении России. О том, что Россия должна прогнуться перед Западом, что европейские санкции – это благо, но этого мало, надо ужесточить, сделать так, чтобы наши с вами сограждане подыхали с голоду. И эти люди продолжают в кармане носить паспорт РФ», – возмутился член совета при президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе.
В свою очередь, политолог Сергей Михеев отметил, что на смену подрастает новая элита из добровольцев, которые сейчас рискуют своими жизнями в Донбассе и на Украине.
«Мы имеем шанс получить – другую новую элиту. Военные, которые выполняют героически свой долг, эти люди жертвуют жизнью, какие могут быть вопросы? Большое количество добровольцев, добровольно помогающих Донбассу, в том числе молодежи.
Молодёжь любит жаловаться: нет ничего настоящего в жизни. Сейчас самое настоящее, вопрос жизни и смерти, радикальные испытания, те, кто через них пройдет, это будут совсем другие люди. Не вот эти «соплежуи», которые вышли на Пушкинскую площадь, потусили, а потом обратно в кафе. Это будут настоящие ребята. Вот что важно, эти люди будут формировать элиту», – рассказал Михеев.
Спасибо!
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