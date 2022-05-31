Михеев: На смену сбежавшим либералам – в РФ подрастает новая элита настоящих героев

Всех предателей и либералов, которые сбежали из страны или своими высказываниями провоцируют раскол России, необходимо лишить гражданства РФ.

Об этом говорили эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вообще не понимаю, почему мы заигрываем с теми, кто откровенно выступает против нашей страны, будучи гражданином РФ. Я полагаю, что давно назрела необходимость изменений, в том числе и в Конституцию, и люди, которые выступают открыто против интересов государства, особенно в такое непростое время, должны быть лишены гражданства РФ.

Если закон говорит, что этого нельзя делать, то я не вижу причины, по которой нельзя этот закон изменить. Когда человек, гражданин РФ, говорит о том, что РФ в нынешних границах, а Крым это неотъемлемая составляющая РФ, они Крым российским не признают, они говорят о расчленении России. О том, что Россия должна прогнуться перед Западом, что европейские санкции – это благо, но этого мало, надо ужесточить, сделать так, чтобы наши с вами сограждане подыхали с голоду. И эти люди продолжают в кармане носить паспорт РФ», – возмутился член совета при президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе.