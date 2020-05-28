Михеев назвал либералов предателями и «п###растами духа»

28.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Либеральная оппозиция, которая выступает против всего, что укрепляет государство и является объединяющим фактором, никакая не оппозиция, а предатели и больные люди, отягощённые «педерастией духа» и паранойей.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе программы журналист и телеведущий Владимир Соловьёв процитировал несколько высказываний представителей т.н. либеральной оппозиции.

«Леонид Гозман: «К параду 24 июня на Красной площади воздвигнут Мавзолей Путина. Сводный полк статистиков бросит к его подножию штандарт Коронавируса, а члены кооператива Озера – флаги стран НАТО». Ну, что у него в голове?

Геннадий Гудков. Напомню, человек, притворявшийся офицером КГБ, который в силу своих служебных обязанностей как раз разгонял всех тех, кому нынче поклоняется, ту самую оппозицию. «22 июня. День памяти и скорби, начало войны, где в т.ч. по вине преступного сталинского режима погибло от 27 до 42 миллионов советских людей. К 24 июня 1941 сотни тысяч уже погибли, сотни тысяч попали в плен. Отличная дата для путинского парада Победы. Надо было прям 22 июня проводить».

Геннадий, видимо, не знает, что как раз 24 июня проходил тот великий исторический Парад Победы, ровно 75 лет назад», – процитировал Соловьёв.

«Да, сегодня Путин. Но эти темы начались не вчера и не сегодня, – прокомментировал Михеев. – Задолго до Путина стремление опорочить всё святое было мейнстримом всех, кто называл себя мыслящими людьми».

«Почему они так против этого? Они против всего, что а) может быть объединяющим фактором, причём, не только в России, но и на постсоветском пространстве. Они б) против всего, что может укреплять государство. Не обязательно под Путиным или под управлением другого президента, просто, если российское государство укрепляется, они – против. И здесь есть та тонкая грань между оппозицией и предателями», – отметил политолог.

По его словам, оппозиция – это люди, которые могут быть недовольны теми или иными явлениями во внешней или внутренней политике, экономике и так далее, но они понимают ту красную черту, за которой идёт предательство.

«Это отделяет оппозицию от предателей и психопатов. Вы спрашивали, когда цитировали, кто эти люди, что у них в голове. На мой взгляд, многие из них уже психически ненормальные, они нуждаются в помощи психиатра. Другое дело, что их используют, у них очевидно паранойя», – добавил эксперт.

«Вижу завтрашние заголовки газет: «Михеев призвал вернуть карательную советскую психиатрию», – пошутил Соловьёв.

«Я скажу больше: конкретно в этой студии я их называл педерастами духа, я ещё раз повторю. Педерастия как извращение. Недаром в русском языке таким словом называют не обязательно сексуального извращенца, а не очень хорошего человека. Почему: потому что извращение может быть очень широким. Вот, «Вы педерасты» – если говорить вам прямо в лицо, потому что когда вы правильное меняете местами с неправильным и делаете вид, что это норма, это и есть – извращение. Извращение в политике, во всём остальном», – объяснил политолог.

«Что касается оппозиционности и этой красной черты, не надо делать вид, что мы все здесь одобряем, что делает власть. Например, я выступал достаточно жёстко против пенсионной реформы, я и сейчас считаю это ошибкой. И на государственном радио я об этом говорил. Но это одно, об этом можно спорить. Но есть вещи, за гранью которых начинается предательство Родины, предательство своих предков, своей истории и всего остального. Это не одно и то же, поэтому я бы здесь эти вещи разводил», – заключил Сергей Михеев.