Михеев не выдержал и озвучил неприятные вопросы по СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Крайне странно требовать от российского общества полной консолидации вокруг поддержки СВО, пока у населения возникает недоумение по поводу необъяснимого для обывателя хода спецоперации.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Может, обстановка и будет требовать от нас полного напряжения сил, не такого, как сейчас, но тогда придётся избавиться от любого двоемыслия в том, что происходит, в том числе, в нашей военной операции на Украине.

Когда, условно говоря, от страны, которой 30 лет говорили, что может жить расслабленно, сейчас требуют построиться на подоконнике по форме №1 трусы-противогаз, а на Украине в то же время происходят какие-то непонятные вещи. Типа, нет ударов по транспортной инфраструктуре, типа, когда Зеленскому позволяют приехать в Херсон, который является вроде как нашей территорией, типа визитов всяких Риши Сунаков (премьер-министр Великобритании – ред.) и прочих педерастов в Киев, возникают вопросы. Если требовать от страны иного уровня напряжения, тогда не должно быть ситуации, при которой огромное количество вопросов повисает в воздухе, оставаясь без ответов. В том числе, касающихся снабжения наших войск, мобилизованных и прочее – всё, что с этим связано. А в противном случае, когда от одних требуют напряжения, а другие ведут какую-то такую свою жизнь, – напряжения не получится, потому что слишком много вопросов, остающихся без ответов», – сказал Михеев.