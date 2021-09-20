Михеев призвал совместно с Белоруссией решить проблему Украины военным путем

Россия и Белоруссия должны военным путем решить проблему Украины, которая превратилась в плацдарм НАТО и угрозу для Союзного государства.

Об этом в эфире интернет-канала «Спутник» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о военном сотрудничестве России и Белоруссии, оно продемонстрировано сейчас на крупномасштабных учениях. Кстати, я думаю, что Украине стоило бы по этому поводу задуматься.

Украина сама испортила отношения с Белоруссией, где вообще ее никто об этом не просил. Вообще можно было бы не дергаться с этим самолетом. Нет, давай они выпрыгивать из штанов, давай эту Белоруссию как-то осуждать, то-се.

Теперь мы видим укрепление военно-политического союза России и Белорусии. Я честно считаю – нравится это кому-то или не нравится, что Россия и Белоруссия должны вместе решить проблему Украины. Украина не должна быть членом НАТО, она не должна быть плацдармом для дестабилизации ситуации в России и Белоруссии.

Если они сами не хотят этого понимать, надо помочь им это сделать. Если для этого потребуется военная сила, может быть, даже применить эту», – заявил Михеев.