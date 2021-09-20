Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
20.09.2021 16:40 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия
Просмотров:

Михеев призвал совместно с Белоруссией решить проблему Украины военным путем

Россия и Белоруссия должны военным путем решить проблему Украины, которая превратилась в плацдарм НАТО...

Россия и Белоруссия должны военным путем решить проблему Украины, которая превратилась в плацдарм НАТО и угрозу для Союзного государства.

Об этом в эфире интернет-канала «Спутник» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Если говорить о военном сотрудничестве России и Белоруссии, оно продемонстрировано сейчас на крупномасштабных учениях. Кстати, я думаю, что Украине стоило бы по этому поводу задуматься.

Украина сама испортила отношения с Белоруссией, где вообще ее никто об этом не просил. Вообще можно было бы не дергаться с этим самолетом. Нет, давай они выпрыгивать из штанов, давай эту Белоруссию как-то осуждать, то-се.

Теперь мы видим укрепление военно-политического союза России и Белорусии. Я честно считаю – нравится это кому-то или не нравится, что Россия и Белоруссия должны вместе решить проблему Украины. Украина не должна быть членом НАТО, она не должна быть плацдармом для дестабилизации ситуации в России и Белоруссии.

Если они сами не хотят этого понимать, надо помочь им это сделать. Если для этого потребуется военная сила, может быть, даже применить эту», – заявил Михеев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть