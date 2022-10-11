Михеев рассказал, как ударить по Украине «покруче Хаймарсов»

Новости Украины

Украинское общество существует в идеологии потребительства, и лишение его самых элементарных условий комфортна, безопасности и благополучия, обеспечит более эффективной ход СВО.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о гуманизме, когда мы говорим о гражданских людях, что нам их жалко и прочее, прочее. Еще с самого начала я говорил, что гуманизм в данном случае заключается не в том, чтобы по кусочкам отрезать хвост у собаки, а в том, чтобы как можно быстрее закончить эту военную операцию нашим успехом. Потому что чем быстрее она бы закончилась, тем меньше погибло бы и россиян, и украинцев, и украинских военнослужащих. По этой причине разрушение гражданской инфраструктуры с самого начала должно было стать приоритетом всех тех действий, которые мы делали. Без этого абсолютно невозможно. Инфраструктура, обеспечивающая способность украинского государства оказывать сопротивление. Двойного назначения, одинарного, тройного, не имеет никакого вообще значения. Вот то, что помогает им вести боевые действия, то и должно быть уничтожено. Независимо от того, какого оно там назначения», – заявил Михеев.

Он отметил, что как только украинское общество лишится газа, электричества, воды и канализации, настроения в стране быстро поменяются, что позитивным образом повлияет на ведение СВО.

«Для того, чтобы вообще понимать суть политического украинства, надо, в том числе, иметь в виду, что одним из составляющих моментов – это идеология, является как раз идеологией потребительства. Идеология того, что надо слаще жрать, мягче спать и получать как можно больше удовольствий. Поэтому лишить ощущение комфортности, безопасности и благополучия является задачей номер один, с точки зрения политической, при войне с такой страной, как Украина. Я вас уверяю, как только огромное количество этих людей окажутся без газа, света, воды и канализации, настроения в этой стране начнут очень быстро меняться. Я уверен, что это надо было делать в марте, апреле, а не сейчас. И может быть даже тогда не пришлось бы и мобилизацию проводить – представляете, какая крамольная мысль! Это важно.

Вот, сейчас зима. Вы говорите: «Мы не хотим, чтобы они мерзли». Вы не хотите, чтобы они мерзли, тогда они не поймут, что такое война. Пусть миллионов пять-десять отправится в Европу еще сейчас перед зимой. Европа очень любит украинцев, она очень ценит украинскую демократию. Пусть она примет еще десять миллионов украинских беженцев. Тогда ход боевых действий начнет меняться, ситуация начнет меняться. Это снизит способность украинской армии сопротивляться, это серьезно нанесет удар по самоощущению украинского общества, это дезорганизует многие процессы, которые на Украине проходят.

Это должно стать системой ведения СВО. «Вот, если это будет повторяться, мы тогда тоже нанесем» – нет, вот с этим надо завязывать. Это должно стать ежедневной практикой. Электричество – это интернет, связь, СМИ, телевидение и радио. Это оружие покруче «Хаймарсов», – подчеркнул политолог.