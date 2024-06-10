Михеев: РФ должна провести полную ревизию отношений с бывшими республиками СССР

Россию должны окружать только дружественные или по-настоящему нейтральные государства.

Об этом на международном фестивале «Великое русское слово» в Крыму заявил зампред Народного совета ЛНР Максим Уваров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После нашей неминуемой победы (в этом никто не сомневается) мы должны понять, что на границах России не может быть стран, которые существуют как анти-Россия. Как минимум, на наших границах должны быть нейтральные страны, иначе эти страны рано или поздно станут частью России», – сказал Уваров.

Его тезис горячо поддержал ведущий конференции политолог Сергей Михеев. Он считает, что Россия должна провести ревизию своих отношений с бывшими республиками СССР.

«Не надо обольщаться и думать, что обманывают только на Западе. Обманывают и на Востоке. И на Юге. На Севере некому обманывать, там у нас Северный полюс. Но был бы кто-нибудь – и там бы обманывали, 100%.

По поводу постсоветской интеграции: одна из проблем наших в том, что мы хорошо научились строить декорации и симулировать процессы для того, чтобы делать правильные доклады. Но это годится только для спокойных времен, а когда начинаются кризисы и испытания, все начинает сыпаться. Сейчас очень хороший момент для пересмотра сути и смысла всех наших евразийских инициатив», – сказал Михеев.