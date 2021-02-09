Михеев – украинцам: «Вы ещё не видели «злых москалей»

09.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия разбаловала украинские власти, которые возомнили, что точно так же можно вести себя и с Китаем, вводя санкции по указанию посольства США.

Об этом на своем YouTube-канале заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видимо, украинские власти разбаловала как раз Россия. Показывая, что вы нам на голову нагадите, а мы все будем терпеть. И, видимо, украинским властям казалось, что и с китайцами так же можно. Вообще то, что украинцы обманули китайцев (сорвав покупку завода «Мотор Сич» – ред.), это, конечно, сюжет для большой картины маслом. Потому что китайцы люди ушлые, у них много денег, они на торговле собаку съели. Но украинцы и их умудрились обмануть.

Но, если честно, поделом китайцам. Мы китайцам говорили, что на Украине ненадежные торговые партнеры. Но здесь вот какая штука: мне кажется, эти вещи провоцирует Россия, Россия показывает, что с Украиной можно торговать. Россия, с одной стороны, Китай расхолодила, китайцы видят, что Россия-то торгует, значит, им можно, а, с другой стороны, и сами украинцы возомнили тоже, что как они с Россией себя ведут, так можно и с Китаем», – заявил политолог.

«Китайцы такие вещи не прощают, это не русские. Это на Украине любят рассказывать про злых москалей. Вы не видели еще злых, на самом деле. Вы их не видели. Вы с ними не общались» – предупредил Михеев.